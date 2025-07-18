У НАТО підтвердили: новий "Рамштайн" збирають 21 липня

Нове засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбудеться 21 липня, повідомили у пресслужбі НАТО, пише УНН.

У понеділок, 21 липня 2025 року, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у віртуальному засіданні Контактної групи з питань оборони України - повідомили у НАТО.

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Речник Міністерства оборони ФРН заявив, що 21 липня відбудеться зустріч держав, що підтримують Україну (UDCG), щоб розглянути питання щодо надання Україні додаткових систем Patriot. Мета полягає в тому, щоб знайти рішення для якомога швидшого здійснення поставки систем.

Це питання не годин, а днів і тижнів: Мерц розповів, коли Україна зможе отримати системи Patriot