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САП розслідує ймовірні зловживання в АРМА: нардеп Юрчишин наголошує на необхідності аудиту і кадрових рішеннях
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MIM-104 Patriot
Північний потік
Financial Times
Вашингтон пост

У НАТО підтвердили: новий "Рамштайн" збирають 21 липня

Київ • УНН

 • 2264 перегляди

Нове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заплановано на 21 липня. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у віртуальному засіданні, де обговорюватимуться питання постачання систем Patriot.

У НАТО підтвердили: новий "Рамштайн" збирають 21 липня

Нове засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбудеться 21 липня, повідомили у пресслужбі НАТО, пише УНН.

У понеділок, 21 липня 2025 року, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у віртуальному засіданні Контактної групи з питань оборони України

- повідомили у НАТО.

Нагадаємо

Речник Міністерства оборони ФРН заявив, що 21 липня відбудеться зустріч держав, що підтримують Україну (UDCG), щоб розглянути питання щодо надання Україні додаткових систем Patriot. Мета полягає в тому, щоб знайти рішення для якомога швидшого здійснення поставки систем.

Це питання не годин, а днів і тижнів: Мерц розповів, коли Україна зможе отримати системи Patriot17.07.25, 22:29 • 12373 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
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НАТО
MIM-104 Patriot
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