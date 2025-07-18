У НАТО підтвердили: новий "Рамштайн" збирають 21 липня
Київ • УНН
Нове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заплановано на 21 липня. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у віртуальному засіданні, де обговорюватимуться питання постачання систем Patriot.
Нове засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбудеться 21 липня, повідомили у пресслужбі НАТО, пише УНН.
У понеділок, 21 липня 2025 року, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у віртуальному засіданні Контактної групи з питань оборони України
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Речник Міністерства оборони ФРН заявив, що 21 липня відбудеться зустріч держав, що підтримують Україну (UDCG), щоб розглянути питання щодо надання Україні додаткових систем Patriot. Мета полягає в тому, щоб знайти рішення для якомога швидшого здійснення поставки систем.
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