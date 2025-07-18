В НАТО подтвердили: новый "Рамштайн" собирают 21 июля
Киев • УНН
Новое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» запланировано на 21 июля. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие в виртуальном заседании, где будут обсуждаться вопросы поставок систем Patriot.
Новое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") состоится 21 июля, сообщили в пресс-службе НАТО, пишет УНН.
В понедельник, 21 июля 2025 года, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие в виртуальном заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины
Напомним
Спикер Министерства обороны ФРГ заявил, что 21 июля состоится встреча государств, поддерживающих Украину (UDCG), чтобы рассмотреть вопросы предоставления Украине дополнительных систем Patriot. Цель состоит в том, чтобы найти решение для скорейшей поставки систем.
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