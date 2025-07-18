В НАТО подтвердили: новый "Рамштайн" собирают 21 июля

Новое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") состоится 21 июля, сообщили в пресс-службе НАТО, пишет УНН.

В понедельник, 21 июля 2025 года, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие в виртуальном заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины - сообщили в НАТО.

Напомним

Спикер Министерства обороны ФРГ заявил, что 21 июля состоится встреча государств, поддерживающих Украину (UDCG), чтобы рассмотреть вопросы предоставления Украине дополнительных систем Patriot. Цель состоит в том, чтобы найти решение для скорейшей поставки систем.

Это вопрос не часов, а дней и недель: Мерц рассказал, когда Украина сможет получить системы Patriot