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Financial Times
Вашингтон Пост

В НАТО подтвердили: новый "Рамштайн" собирают 21 июля

Киев • УНН

 • 1904 просмотра

Новое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» запланировано на 21 июля. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие в виртуальном заседании, где будут обсуждаться вопросы поставок систем Patriot.

В НАТО подтвердили: новый "Рамштайн" собирают 21 июля

Новое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") состоится 21 июля, сообщили в пресс-службе НАТО, пишет УНН.

В понедельник, 21 июля 2025 года, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие в виртуальном заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины

- сообщили в НАТО.

Напомним

Спикер Министерства обороны ФРГ заявил, что 21 июля состоится встреча государств, поддерживающих Украину (UDCG), чтобы рассмотреть вопросы предоставления Украине дополнительных систем Patriot. Цель состоит в том, чтобы найти решение для скорейшей поставки систем.

Это вопрос не часов, а дней и недель: Мерц рассказал, когда Украина сможет получить системы Patriot17.07.25, 22:29 • 12341 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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