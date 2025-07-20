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Альянс должен следовать инновациям Украины - Верховный главнокомандующий НАТО в Европе

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич призвал страны НАТО перенимать украинский опыт внедрения инноваций в сфере обороны. Он подчеркнул важность сотрудничества военных и оборонной промышленности для оперативной поставки техники.

Альянс должен следовать инновациям Украины - Верховный главнокомандующий НАТО в Европе

Верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе генерал-лейтенант Алексус Гринкевич призвал страны-члены Альянса перенимать украинский опыт внедрения инноваций в сфере обороны. Об этом информирует УНН со ссылкой на выступление Гринкевича на симпозиуме "LANDEDU 2025" в городе Висбаден, Германия.

Детали

Во время выступления перед военными лидерами и представителями оборонной отрасли стран НАТО генерал-лейтенант Гринкевич подчеркнул, что после начала полномасштабной войны в 2022 году украинские Вооруженные силы регулярно демонстрируют способность эффективно внедрять инновации, адаптируя имеющиеся ресурсы под нужды фронта.

Он отметил, что такой подход должен стать образцом для стран-членов НАТО, которые должны изучить украинский опыт и применить подобные решения в своих вооруженных силах.

Один из уроков, который я вынес (из Украины – ред.), заключается в том, что мы должны понять, какие механизмы можем внедрить во всех наших вооруженных силах, чтобы обеспечить такой же темп инноваций, который украинцы так успешно демонстрируют

- сказал он.

В своем выступлении Гринкевич также акцентировал на важности налаженного сотрудничества между военными и оборонной промышленностью. По его словам, НАТО сейчас нуждается в четкой и оперативной поставке средств и техники.

Обещаний на будущее уже достаточно. Нам нужно, чтобы все это начало появляться в армиях, ВВС и ВМС стран Альянса уже сейчас

- подчеркнул генерал.

По словам Гринкевича, для этого оборонно-промышленная база должна действовать единым фронтом по обе стороны Атлантики – в США и Европе. Генерал призвал к созданию бесшовной индустриальной системы, способной обеспечить НАТО всем необходимым.

"Работы хватит для всех, и это ложная дилемма считать, что мы можем инвестировать только в одно или другое. Должна быть единая, бесшовная промышленная база, способная обеспечить как возможности, так и мощности для Альянса", - добавил Гринкевич.

Напомним

Командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил о подготовке к быстрой переброске дополнительных комплексов ПВО Patriot Украине. Он отметил, что работает над этим вопросом очень тесно с немцами, несмотря на предыдущие заявления Германии об отсутствии информации относительно текущих поставок.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политика
Кристофер Г. Каволи
НАТО
Висбаден
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