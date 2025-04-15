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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 31331 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161810 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139682 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142435 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136418 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136271 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196754 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Ексголовнокомандувач ЗСУ розповів про створення штабу у Німеччині, де спільно з партнерами планувалися контрнаступи та визначалися потреби у зброї для української армії.

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Генсек НАТО Марк Рютте заявив про обмін військової допомоги між рф та КНДР. росія отримує війська й зброю, натомість допомагає КНДР розвивати ракетну та ядерну програми.

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Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив продовження допомоги Україні. Альянс надав 20,9 млрд євро військової допомоги у першій половині 2024 року та планує виконати зобов'язання до кінця року.

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НАТО формує місію NSATU для підтримки України з 700 співробітниками. Штаб-квартири розташуються в Німеччині, Польщі та Румунії, координуючи військову допомогу та протидіючи російській загрозі.

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НАТО не злякається загроз рф – Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не злякається загроз РФ і надалі підтримуватиме Україну. Під час візиту до місії НАТО в Україні він наголосив на оборонному характері Альянсу та готовності протистояти будь-якій загрозі.

Війна • 15 жовтня, 07:09 • 44027 перегляди

Генсек НАТО: "Ми зробимо все необхідне, щоб переконатися, що Україна переможе"

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не злякається російських погроз і продовжить підтримувати Україну. Він відвідав нову місію НАТО в Німеччині, яка координуватиме військову допомогу Києву.

Політика • 15 жовтня, 05:47 • 30340 перегляди

Ракети для ППО та боєприпаси: Австралія надасть Україні новий пакет військової допомоги

Австралія надасть Україні 250 мільйонів доларів військової допомоги, включаючи керовані ракети і ракети ППО, протитанкову зброю, боєприпаси і персонал для нового командування НАТО, яке координуватиме допомогу Україні.

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