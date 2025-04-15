Генсек НАТО: "Ми зробимо все необхідне, щоб переконатися, що Україна переможе"

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не злякається російських погроз і продовжить підтримувати Україну. Він відвідав нову місію НАТО в Німеччині, яка координуватиме військову допомогу Києву.