Ексголовнокомандувач ЗСУ розповів про створення штабу у Німеччині, де спільно з партнерами планувалися контрнаступи та визначалися потреби у зброї для української армії.
Генсек НАТО Марк Рютте заявив про обмін військової допомоги між рф та КНДР. росія отримує війська й зброю, натомість допомагає
КНДР розвивати ракетну та ядерну програми.
Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив продовження допомоги Україні. Альянс надав 20,9 млрд євро військової допомоги у першій половині 2024 року та планує виконати зобов'язання до кінця року.
НАТО формує місію NSATU для підтримки України з 700 співробітниками. Штаб-квартири розташуються в Німеччині, Польщі та Румунії,
координуючи військову допомогу та протидіючи російській загрозі.
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не злякається загроз РФ і надалі підтримуватиме Україну. Під час візиту до місії НАТО в
Україні він наголосив на оборонному характері Альянсу та готовності протистояти будь-якій загрозі.
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не злякається російських погроз і продовжить підтримувати Україну. Він відвідав нову
місію НАТО в Німеччині, яка координуватиме військову допомогу Києву.
Австралія надасть Україні 250 мільйонів доларів військової допомоги, включаючи керовані ракети і ракети ППО, протитанкову зброю,
боєприпаси і персонал для нового командування НАТО, яке координуватиме допомогу Україні.