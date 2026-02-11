99% усієї військової допомоги Україні надійшло від НАТО - Рютте

Майже всю військову допомогу Україна отримала від членів Організації Північноатлантичного договору. Український народ не зможе самостійно ані витримати війну, ані забезпечити справедливий мир, тому підтримка з боку партнерів залишається критично важливою. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає УНН.

Деталі

Він нагадав, що під час свого нещодавнього візиту в Україну особисто побачив наслідки безперервних ударів росії, зокрема по об’єктах критичної цивільної інфраструктури. За словами Рютте, президент рф володимир путін намагається зламати українців і послабити їхню рішучість, однак Україна та її народ неодноразово доводили, що цього не станеться.

Генсек НАТО наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення майже чотири роки тому союзники та партнери Альянсу підтримують Україну не лише словами, а конкретними діями. За його словами, 99% усієї військової допомоги Україні надійшло саме від країн НАТО та партнерів.

Рютте зазначив, що Альянс продовжує посилювати координацію та доставку допомоги. Зокрема, підтримка координується через командування НАТО у Вісбадені, підготовка та аналіз бойового досвіду здійснюються в навчальному центрі, політична взаємодія відбувається в межах Ради Україна-НАТО, а практична допомога надається через комплексний пакет підтримки.

Окремо він підкреслив важливість ініціативи PURL, яка забезпечує постачання життєво необхідного американського обладнання для України за рахунок фінансування союзників і партнерів. За словами Рютте, ця допомога щодня рятує життя українців.

Нагадаємо

