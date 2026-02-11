$43.090.06
14:43
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11:56
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
09:46
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкція
99% усієї військової допомоги Україні надійшло від НАТО - Рютте

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна отримала майже всю військову допомогу від Альянсу. Підтримка партнерів є критично важливою для України.

99% усієї військової допомоги Україні надійшло від НАТО - Рютте

Майже всю військову допомогу Україна отримала від членів Організації Північноатлантичного договору. Український народ не зможе самостійно ані витримати війну, ані забезпечити справедливий мир, тому підтримка з боку партнерів залишається критично важливою. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає УНН.

Деталі

Він нагадав, що під час свого нещодавнього візиту в Україну особисто побачив наслідки безперервних ударів росії, зокрема по об’єктах критичної цивільної інфраструктури. За словами Рютте, президент рф володимир путін намагається зламати українців і послабити їхню рішучість, однак Україна та її народ неодноразово доводили, що цього не станеться.

Генсек НАТО наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення майже чотири роки тому союзники та партнери Альянсу підтримують Україну не лише словами, а конкретними діями. За його словами, 99% усієї військової допомоги Україні надійшло саме від країн НАТО та партнерів.

Рютте зазначив, що Альянс продовжує посилювати координацію та доставку допомоги. Зокрема, підтримка координується через командування НАТО у Вісбадені, підготовка та аналіз бойового досвіду здійснюються в навчальному центрі, політична взаємодія відбувається в межах Ради Україна-НАТО, а практична допомога надається через комплексний пакет підтримки.

Окремо він підкреслив важливість ініціативи PURL, яка забезпечує постачання життєво необхідного американського обладнання для України за рахунок фінансування союзників і партнерів. За словами Рютте, ця допомога щодня рятує життя українців.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗС Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен попередив про можливе вторгнення рф на північні території країни. Метою може бути створення буферної зони для захисту ядерного арсеналу на Кольському півострові.

Андрій Тимощенков

