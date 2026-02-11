Головнокомандувач збройних сил Норвегії попередив про загрозу вторгнення рф задля "захисту ядерних об'єктів"
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗС Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен попередив про можливе вторгнення рф на північні території країни. Метою може бути створення буферної зони для захисту ядерного арсеналу на Кольському півострові.
Генерал Ейрік Крістофферсен, головнокомандувач збройних сил Норвегії, заявив, що Осло не може виключати потенційного сухопутного вторгнення росії на північні території країни. За його словами, такий сценарій можливий не з метою загарбання нових земель, а як частина російського плану із забезпечення безпеки власного ядерного арсеналу, зосередженого поблизу норвезького кордону. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
Деталі
Основна загроза пов'язана з Кольським півостровом, де базується значна частина ядерних сил росії, включаючи підводні човни та міжконтинентальні ракети.
Крістофферсен зазначив, що ці активи є єдиним фактором, який реально загрожує Сполученим Штатам, і у разі конфлікту з НАТО в інших регіонах Москва може спробувати створити "буферну зону" на території Норвегії. Це необхідно агресору для гарантування можливості нанесення ядерного удару у відповідь.
Генерал підкреслив, що хоча росія зараз не має таких цілей щодо завоювання Норвегії, як це було у випадку з Україною, сценарій захоплення прикордонних ділянок залишається актуальним у планах російського Генштабу.
Ми не знімаємо це питання з порядку денного, оскільки для росії це залишається опцією для захисту своєї здатності до другого удару
Окрім загрози повномасштабного вторгнення, Крістофферсен вказав на зростання активності російських диверсійних груп та гібридних атак у полярних регіонах.
