10 лютого, 22:52 • 17978 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 20694 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 19902 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 23208 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 20573 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 17066 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 20608 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 25772 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 16791 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 30208 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Публікації
Ексклюзиви
Головнокомандувач збройних сил Норвегії попередив про загрозу вторгнення рф задля "захисту ядерних об'єктів"

Київ • УНН

 • 258 перегляди

Головнокомандувач ЗС Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен попередив про можливе вторгнення рф на північні території країни. Метою може бути створення буферної зони для захисту ядерного арсеналу на Кольському півострові.

Головнокомандувач збройних сил Норвегії попередив про загрозу вторгнення рф задля "захисту ядерних об'єктів"
Фото: Alamy

Генерал Ейрік Крістофферсен, головнокомандувач збройних сил Норвегії, заявив, що Осло не може виключати потенційного сухопутного вторгнення росії на північні території країни. За його словами, такий сценарій можливий не з метою загарбання нових земель, а як частина російського плану із забезпечення безпеки власного ядерного арсеналу, зосередженого поблизу норвезького кордону. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Основна загроза пов'язана з Кольським півостровом, де базується значна частина ядерних сил росії, включаючи підводні човни та міжконтинентальні ракети.

Крістофферсен зазначив, що ці активи є єдиним фактором, який реально загрожує Сполученим Штатам, і у разі конфлікту з НАТО в інших регіонах Москва може спробувати створити "буферну зону" на території Норвегії. Це необхідно агресору для гарантування можливості нанесення ядерного удару у відповідь.

Норвегія фіксує зростання ризиків диверсій і кібератак проти НАТО та підтримки України - розвідка09.02.26, 20:02 • 4028 переглядiв

Генерал підкреслив, що хоча росія зараз не має таких цілей щодо завоювання Норвегії, як це було у випадку з Україною, сценарій захоплення прикордонних ділянок залишається актуальним у планах російського Генштабу.

Ми не знімаємо це питання з порядку денного, оскільки для росії це залишається опцією для захисту своєї здатності до другого удару

- наголосив очільник норвезької оборони.

Окрім загрози повномасштабного вторгнення, Крістофферсен вказав на зростання активності російських диверсійних груп та гібридних атак у полярних регіонах.

Спецслужби Норвегії прогнозують посилення шпигунства рф в Арктиці - Reuters06.02.26, 16:10 • 3703 перегляди

Степан Гафтко

