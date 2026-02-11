Головнокомандувач збройних сил Норвегії попередив про загрозу вторгнення рф задля "захисту ядерних об'єктів"

Фото: Alamy

Генерал Ейрік Крістофферсен, головнокомандувач збройних сил Норвегії, заявив, що Осло не може виключати потенційного сухопутного вторгнення росії на північні території країни. За його словами, такий сценарій можливий не з метою загарбання нових земель, а як частина російського плану із забезпечення безпеки власного ядерного арсеналу, зосередженого поблизу норвезького кордону. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Основна загроза пов'язана з Кольським півостровом, де базується значна частина ядерних сил росії, включаючи підводні човни та міжконтинентальні ракети.

Крістофферсен зазначив, що ці активи є єдиним фактором, який реально загрожує Сполученим Штатам, і у разі конфлікту з НАТО в інших регіонах Москва може спробувати створити "буферну зону" на території Норвегії. Це необхідно агресору для гарантування можливості нанесення ядерного удару у відповідь.

Норвегія фіксує зростання ризиків диверсій і кібератак проти НАТО та підтримки України - розвідка

Генерал підкреслив, що хоча росія зараз не має таких цілей щодо завоювання Норвегії, як це було у випадку з Україною, сценарій захоплення прикордонних ділянок залишається актуальним у планах російського Генштабу.

Ми не знімаємо це питання з порядку денного, оскільки для росії це залишається опцією для захисту своєї здатності до другого удару - наголосив очільник норвезької оборони.

Окрім загрози повномасштабного вторгнення, Крістофферсен вказав на зростання активності російських диверсійних груп та гібридних атак у полярних регіонах.

Спецслужби Норвегії прогнозують посилення шпигунства рф в Арктиці - Reuters