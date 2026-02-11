$43.030.02
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Главнокомандующий вооруженными силами Норвегии предупредил об угрозе вторжения РФ для «защиты ядерных объектов»

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Главнокомандующий ВС Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен предупредил о возможном вторжении РФ на северные территории страны. Целью может быть создание буферной зоны для защиты ядерного арсенала на Кольском полуострове.

Главнокомандующий вооруженными силами Норвегии предупредил об угрозе вторжения РФ для «защиты ядерных объектов»
Фото: Alamy

Генерал Эйрик Кристофферсен, главнокомандующий вооруженными силами Норвегии, заявил, что Осло не может исключать потенциального сухопутного вторжения России на северные территории страны. По его словам, такой сценарий возможен не с целью захвата новых земель, а как часть российского плана по обеспечению безопасности собственного ядерного арсенала, сосредоточенного вблизи норвежской границы. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Основная угроза связана с Кольским полуостровом, где базируется значительная часть ядерных сил России, включая подводные лодки и межконтинентальные ракеты.

Кристофферсен отметил, что эти активы являются единственным фактором, который реально угрожает Соединенным Штатам, и в случае конфликта с НАТО в других регионах Москва может попытаться создать "буферную зону" на территории Норвегии. Это необходимо агрессору для гарантирования возможности нанесения ядерного удара в ответ.

Норвегия фиксирует рост рисков диверсий и кибератак против НАТО и поддержки Украины - разведка

Генерал подчеркнул, что хотя Россия сейчас не имеет таких целей по завоеванию Норвегии, как это было в случае с Украиной, сценарий захвата приграничных участков остается актуальным в планах российского Генштаба.

Мы не снимаем этот вопрос с повестки дня, поскольку для России это остается опцией для защиты своей способности ко второму удару

- подчеркнул глава норвежской обороны.

Помимо угрозы полномасштабного вторжения, Кристофферсен указал на рост активности российских диверсионных групп и гибридных атак в полярных регионах.

Спецслужбы Норвегии прогнозируют усиление шпионажа рф в Арктике - Reuters

Степан Гафтко

