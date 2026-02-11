Главнокомандующий вооруженными силами Норвегии предупредил об угрозе вторжения РФ для «защиты ядерных объектов»

Фото: Alamy

Генерал Эйрик Кристофферсен, главнокомандующий вооруженными силами Норвегии, заявил, что Осло не может исключать потенциального сухопутного вторжения России на северные территории страны. По его словам, такой сценарий возможен не с целью захвата новых земель, а как часть российского плана по обеспечению безопасности собственного ядерного арсенала, сосредоточенного вблизи норвежской границы. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Основная угроза связана с Кольским полуостровом, где базируется значительная часть ядерных сил России, включая подводные лодки и межконтинентальные ракеты.

Кристофферсен отметил, что эти активы являются единственным фактором, который реально угрожает Соединенным Штатам, и в случае конфликта с НАТО в других регионах Москва может попытаться создать "буферную зону" на территории Норвегии. Это необходимо агрессору для гарантирования возможности нанесения ядерного удара в ответ.

Генерал подчеркнул, что хотя Россия сейчас не имеет таких целей по завоеванию Норвегии, как это было в случае с Украиной, сценарий захвата приграничных участков остается актуальным в планах российского Генштаба.

Мы не снимаем этот вопрос с повестки дня, поскольку для России это остается опцией для защиты своей способности ко второму удару - подчеркнул глава норвежской обороны.

Помимо угрозы полномасштабного вторжения, Кристофферсен указал на рост активности российских диверсионных групп и гибридных атак в полярных регионах.

