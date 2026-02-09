Норвегия фиксирует рост рисков диверсий и кибератак против НАТО и поддержки Украины - разведка

Норвежская разведывательная служба (E-tjeneste), Служба безопасности полиции Норвегии (PST) и Норвежское управление национальной безопасности (NSM) обнародовали совместную оценку среды безопасности на 2026 год — "Nasjonal trusselvurdering for 2026". Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Детали

Во время презентации министр обороны Норвегии Т. О. Сандвик назвал Россию главной угрозой безопасности страны и ее союзников.

В документе отмечается рост гибридных угроз со стороны РФ, Китая и Ирана. По оценке норвежских спецслужб, эти государства все активнее сочетают разведывательные и кибероперации, операции влияния, диверсии, вербовку и экономическое давление.

Такой подход носит системный характер и направлен на длительный подрыв устойчивости государственных институтов.

Отдельно фиксируется активизация разведывательно-диверсионной деятельности рф против Норвегии и ее союзников. Российские спецслужбы будут сосредоточиваться на наблюдении за военными объектами и учениями НАТО, сборе данных о поддержке Украины и ситуации в Арктике, а также на влиянии на энергетическую инфраструктуру - сообщает разведка.

В то же время возрастает вероятность диверсий как инструмента препятствования военной и политической поддержке Украины.

Оценка указывает на рост стратегических рисков в Арктике и попытку пересмотра статус-кво в регионе. Норвежские спецслужбы предупреждают, что любые изменения регионального баланса, в частности вокруг Гренландии, будут иметь прямое влияние на действия РФ и Китая в северных широтах.

В рекомендательной части E-tjeneste призывает государственные органы и частный сектор перейти от реактивного к проактивному управлению рисками.

Среди приоритетов - усиление защиты от шпионажа, диверсий и кибератак, подготовка планов непрерывности деятельности на случай кризисов или войны, а также системное использование оценок спецслужб в стратегическом планировании. Такой подход отражает восприятие угроз как долговременных и структурных.

