Норвегия фиксирует рост рисков диверсий и кибератак против НАТО и поддержки Украины - разведка

$43.050.09
50.760.13
ukenru
Эксклюзив
16:18 • 5536 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
15:20 • 10409 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 21874 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 37790 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 40022 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 55839 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 53655 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 42667 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 40941 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 27278 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−13°
0.6м/с
78%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Железная дорога снова подверглась вражеским ударам, есть задержки поездов - Укрзализныця9 февраля, 09:47 • 23456 просмотра
лавров не видит "светлого будущего" для экономических связей с США - Reuters9 февраля, 10:16 • 8782 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов12:30 • 18274 просмотра
Гнилые продукты для военных и миллионные откаты: майор тыла бригады ДШВ получил подозрениеVideo13:13 • 18807 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни14:55 • 9968 просмотра
публикации
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни14:55 • 10062 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов12:30 • 18354 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 60656 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 82070 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 98560 просмотра
Актуальные люди
Андрей Шевченко
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Александр Сырский
Музыкант
Актуальные места
Украина
Германия
Италия
Соединённые Штаты
Сумская область
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте17:00 • 2010 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo15:48 • 3298 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы15:11 • 4304 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 35165 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 38566 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Хранитель
Дипломатка

Норвегия фиксирует рост рисков диверсий и кибератак против НАТО и поддержки Украины - разведка

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Норвежские спецслужбы обнародовали оценку среды безопасности на 2026 год, в которой россия названа главной угрозой. Растет вероятность диверсий против поддержки Украины и активизация разведывательной деятельности рф.

Норвегия фиксирует рост рисков диверсий и кибератак против НАТО и поддержки Украины - разведка

Норвежская разведывательная служба (E-tjeneste), Служба безопасности полиции Норвегии (PST) и Норвежское управление национальной безопасности (NSM) обнародовали совместную оценку среды безопасности на 2026 год — "Nasjonal trusselvurdering for 2026". Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Детали

Во время презентации министр обороны Норвегии Т. О. Сандвик назвал Россию главной угрозой безопасности страны и ее союзников.

В документе отмечается рост гибридных угроз со стороны РФ, Китая и Ирана. По оценке норвежских спецслужб, эти государства все активнее сочетают разведывательные и кибероперации, операции влияния, диверсии, вербовку и экономическое давление. 

Такой подход носит системный характер и направлен на длительный подрыв устойчивости государственных институтов.

Отдельно фиксируется активизация разведывательно-диверсионной деятельности рф против Норвегии и ее союзников. Российские спецслужбы будут сосредоточиваться на наблюдении за военными объектами и учениями НАТО, сборе данных о поддержке Украины и ситуации в Арктике, а также на влиянии на энергетическую инфраструктуру

- сообщает разведка.

В то же время возрастает вероятность диверсий как инструмента препятствования военной и политической поддержке Украины.

Оценка указывает на рост стратегических рисков в Арктике и попытку пересмотра статус-кво в регионе. Норвежские спецслужбы предупреждают, что любые изменения регионального баланса, в частности вокруг Гренландии, будут иметь прямое влияние на действия РФ и Китая в северных широтах.

В рекомендательной части E-tjeneste призывает государственные органы и частный сектор перейти от реактивного к проактивному управлению рисками. 

Среди приоритетов - усиление защиты от шпионажа, диверсий и кибератак, подготовка планов непрерывности деятельности на случай кризисов или войны, а также системное использование оценок спецслужб в стратегическом планировании. Такой подход отражает восприятие угроз как долговременных и структурных.

россия тратит значительно больше денег на военные нужды, чем считалось ранее - немецкая разведка04.02.26, 17:12 • 3530 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Гренландия
Служба внешней разведки Украины
НАТО
Норвегия
Китай
Арктика
Украина
Иран