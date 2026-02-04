россия тратит значительно больше денег на военные нужды, чем считалось ранее - немецкая разведка
Анализ Федеральной разведывательной службы Германии (BND) показал, что россия потратила на военные нужды до 66% больше, чем официально заявлено. По оценкам BND, военные расходы рф в прошлом году составили около 250 миллиардов евро, что составляет 10% ВВП.
В прошлом году россия потратила на военные нужды значительно больше денег, чем считалось ранее. Об этом свидетельствует анализ Федеральной разведывательной службы Германии (BND). По данным анализа, расходы могли быть до 66% выше, чем официально заявлено. Об этом сообщает Der Spiegel, пишет УНН.
По информации BND, москва не относила к Министерству обороны некоторые строительные проекты оборонного ведомства, ИТ-проекты армии или социальные выплаты для военнослужащих, а отражала их в других статьях бюджета.
BND отмечает, что российская трактовка оборонных расходов сильно отличается от определения НАТО. Кроме того, информация о расходах на оборону со стороны официальных российских источников часто подается искаженно.
По данным BND, российский оборонный бюджет с начала войны против Украины в феврале 2022 года ежегодно существенно рос. Так, немецкая разведка оценивает военные расходы россии за прошлый год примерно в 250 миллиардов евро, что составляет около 10% от российского ВВП.
Для сравнения: доля военных расходов россии в 2022 году, в начале войны, составляла 6% ВВП, в 2023 году — 6,7%, а в 2024 году — 8,5%.
Эти цифры конкретно отражают растущую угрозу Европе со стороны России
Военные средства тратятся не только на войну против Украины, но и на дополнительное создание и развитие военных мощностей, в частности вблизи восточного фланга НАТО.
Президент BND Мартин Егер во время публичного слушания руководителей разведслужб в середине октября без прямого упоминания растущих военных потенциалов предупреждал:
"россия маскирует свои намерения и на самом деле стремится испытать наши границы". Европе следует готовиться к дальнейшему обострению ситуации. Действия москвы направлены на подрыв НАТО, дестабилизацию европейских демократий, раскол обществ и запугивание.
