россия тратит значительно больше денег на военные нужды, чем считалось ранее - немецкая разведка

Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
14:49 • 1806 просмотра
Послы ЕС согласовали кредит на 90 миллиардов евро для Украины - СМИ
10:29 • 13120 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
09:59 • 21439 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
09:58 • 17314 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 20953 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 34858 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 50008 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 39904 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 37027 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метраPhoto4 февраля, 05:46 • 33861 просмотра
В Одесской области из-за атаки рф повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавший: показали последствияPhotoVideo4 февраля, 06:41 • 21466 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW4 февраля, 07:33 • 39367 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой11:15 • 18508 просмотра
В ОАЭ показали первые официальные кадры со второго раунда переговоров Украины, США и рф в Абу-ДабиPhoto13:46 • 11184 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой11:15 • 18640 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 54974 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 56381 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 95321 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 103651 просмотра
Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайнPhoto14:18 • 1322 просмотра
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 25491 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 25190 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 27833 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 34483 просмотра
россия тратит значительно больше денег на военные нужды, чем считалось ранее - немецкая разведка

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Анализ Федеральной разведывательной службы Германии (BND) показал, что россия потратила на военные нужды до 66% больше, чем официально заявлено. По оценкам BND, военные расходы рф в прошлом году составили около 250 миллиардов евро, что составляет 10% ВВП.

россия тратит значительно больше денег на военные нужды, чем считалось ранее - немецкая разведка

В прошлом году россия потратила на военные нужды значительно больше денег, чем считалось ранее. Об этом свидетельствует анализ Федеральной разведывательной службы Германии (BND). По данным анализа, расходы могли быть до 66% выше, чем официально заявлено. Об этом сообщает Der Spiegel, пишет УНН.

Детали

По информации BND, москва не относила к Министерству обороны некоторые строительные проекты оборонного ведомства, ИТ-проекты армии или социальные выплаты для военнослужащих, а отражала их в других статьях бюджета.

BND отмечает, что российская трактовка оборонных расходов сильно отличается от определения НАТО. Кроме того, информация о расходах на оборону со стороны официальных российских источников часто подается искаженно.

По данным BND, российский оборонный бюджет с начала войны против Украины в феврале 2022 года ежегодно существенно рос. Так, немецкая разведка оценивает военные расходы россии за прошлый год примерно в 250 миллиардов евро, что составляет около 10% от российского ВВП.

рф отклонила все проекты амнистии и продолжает привлекать заключенных к войне - разведка01.02.26, 14:29 • 7187 просмотров

Для сравнения: доля военных расходов россии в 2022 году, в начале войны, составляла 6% ВВП, в 2023 году — 6,7%, а в 2024 году — 8,5%.

Эти цифры конкретно отражают растущую угрозу Европе со стороны России

- заявили в BND.

Военные средства тратятся не только на войну против Украины, но и на дополнительное создание и развитие военных мощностей, в частности вблизи восточного фланга НАТО.

Президент BND Мартин Егер во время публичного слушания руководителей разведслужб в середине октября без прямого упоминания растущих военных потенциалов предупреждал:

"россия маскирует свои намерения и на самом деле стремится испытать наши границы". Европе следует готовиться к дальнейшему обострению ситуации. Действия москвы направлены на подрыв НАТО, дестабилизацию европейских демократий, раскол обществ и запугивание.

В Минобороны Великобритании заявили о намерении кремля "институционализировать войну" через новых кандидатов в госдуму04.02.26, 14:56 • 2052 просмотра

Ольга Розгон

