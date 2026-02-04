В Минобороны Великобритании заявили о намерении кремля "институционализировать войну" через новых кандидатов в госдуму
Киев • УНН
Руководство "единой россии" определило пять ключевых кандидатов в партийный список на выборы в госдуму 2026 года. Среди них - руководитель "юнармии" владислав головин и военный корреспондент евгений поддубный.
Руководство партии "единая россия" определило пять ключевых кандидатов в партийный список на выборах в госдуму, которые должны состояться в сентябре 2026 года. В перечень вошли лица, тесно связанные с полномасштабной войной против Украины. Об этом сообщили в министерстве обороны Великобритании, передает УНН.
Детали
Окончательное утверждение списка кандидатов состоится на партийном съезде позднее в этом году. Среди них, в частности, руководитель молодежной организации минобороны рф "юнармия" владислав головин и военный корреспондент евгений поддубный.
В британской разведке считают, что такой подбор кандидатов свидетельствует о стремлении Кремля сделать войну постоянным и определяющим элементом своей долгосрочной политической стратегии.
Также отмечается, что российские власти, вероятно, планируют использовать так называемых "военных инфлюенсеров" для восстановления и расширения общественной поддержки войны.
Особое внимание в отчете уделили Головину, который пытается влиять на молодое поколение через компьютерную игру "Detachment 22: ZOV", направленную на популяризацию войны против Украины.
В минобороны Великобритании подчеркивают, что молодежь в россии значительно менее связана с идеями путинских элит и их имперскими амбициями, чем старшие поколения, которые формировались во времена Советского Союза.
Именно поэтому включение представителей новой волны пропагандистов в политические списки рассматривается как попытка кремля сократить этот разрыв и привлечь молодых граждан к поддержке войны.
Напомним
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал недавние российские удары по энергетике Украины особенно жестокими и подлыми во время разговора с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что температура опустилась ниже -20 °C.