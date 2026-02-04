В Минобороны Великобритании заявили о намерении кремля "институционализировать войну" через новых кандидатов в госдуму

$43.190.22
50.950.04
ukenru
10:29 • 10721 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
09:59 • 16930 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
09:58 • 13415 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 17262 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 31748 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 47718 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 38507 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 36691 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 33858 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 21322 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
3.6м/с
74%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российская атака на Одессу: повреждены школа, детсад и жилые домаPhoto4 февраля, 04:32 • 14962 просмотра
Оккупанты подрываются на собственных минах в дельте Днепра – отчет "АТЕШ"4 февраля, 05:00 • 16415 просмотра
Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метраPhoto4 февраля, 05:46 • 28716 просмотра
В Одесской области из-за атаки рф повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавший: показали последствияPhotoVideo4 февраля, 06:41 • 16412 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW4 февраля, 07:33 • 34013 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой11:15 • 13463 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 50258 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 51821 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 90616 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 99039 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Кир Стармер
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Донецкая область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 22868 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 22788 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 25621 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 32321 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 42534 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Старлинк

В Минобороны Великобритании заявили о намерении кремля "институционализировать войну" через новых кандидатов в госдуму

Киев • УНН

 • 1394 просмотра

Руководство "единой россии" определило пять ключевых кандидатов в партийный список на выборы в госдуму 2026 года. Среди них - руководитель "юнармии" владислав головин и военный корреспондент евгений поддубный.

В Минобороны Великобритании заявили о намерении кремля "институционализировать войну" через новых кандидатов в госдуму

Руководство партии "единая россия" определило пять ключевых кандидатов в партийный список на выборах в госдуму, которые должны состояться в сентябре 2026 года. В перечень вошли лица, тесно связанные с полномасштабной войной против Украины. Об этом сообщили в министерстве обороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Окончательное утверждение списка кандидатов состоится на партийном съезде позднее в этом году. Среди них, в частности, руководитель молодежной организации минобороны рф "юнармия" владислав головин и военный корреспондент евгений поддубный.

В британской разведке считают, что такой подбор кандидатов свидетельствует о стремлении Кремля сделать войну постоянным и определяющим элементом своей долгосрочной политической стратегии.

Также отмечается, что российские власти, вероятно, планируют использовать так называемых "военных инфлюенсеров" для восстановления и расширения общественной поддержки войны.

Особое внимание в отчете уделили Головину, который пытается влиять на молодое поколение через компьютерную игру "Detachment 22: ZOV", направленную на популяризацию войны против Украины.

В минобороны Великобритании подчеркивают, что молодежь в россии значительно менее связана с идеями путинских элит и их имперскими амбициями, чем старшие поколения, которые формировались во времена Советского Союза.

Именно поэтому включение представителей новой волны пропагандистов в политические списки рассматривается как попытка кремля сократить этот разрыв и привлечь молодых граждан к поддержке войны.

Напомним

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал недавние российские удары по энергетике Украины особенно жестокими и подлыми во время разговора с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что температура опустилась ниже -20 °C.

Андрей Тимощенков

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Морозы в Украине
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блогеры
Владимир Путин
Кир Стармер
Министерство обороны (Великобритания)
Дональд Трамп
Великобритания
Соединённые Штаты
Украина