У Міноборони Великої Британії заявили про намір кремля "інституціоналізувати війну" через нових кандидатів у держдуму
Київ • УНН
Керівництво "єдиної росії" визначило п’ять ключових кандидатів до партійного списку на вибори до держдуми 2026 року. Серед них - керівник "юнармії" владислав головін та воєнний кореспондент євгеній поддубний.
Керівництво партії "єдина росія" визначило п’ять ключових кандидатів до партійного списку на виборах до держдуми, які мають відбутися у вересні 2026 року. До переліку увійшли особи, тісно пов’язані з повномасштабною війною проти України. Про це повідомили у міністерстві оборони Великої Британії, передає УНН.
Деталі
Остаточне затвердження списку кандидатів відбудеться на партійному з’їзді пізніше цього року. Серед них, зокрема, керівник молодіжної організації міноборони рф "юнармія" владислав головін та воєнний кореспондент євгеній поддубний.
У британській розвідці вважають, що такий підбір кандидатів свідчить про прагнення кремля зробити війну постійним і визначальним елементом своєї довгострокової політичної стратегії.
Також зазначається, що російська влада, ймовірно, планує використати так званих "воєнних інфлюенсерів" для відновлення та розширення суспільної підтримки війни.
Особливу увагу у звіті приділили головіну, який намагається впливати на молодше покоління через комп’ютерну гру "Detachment 22: ZOV", спрямовану на популяризацію війни проти України.
У міноборони Великобританії підкреслюють, що молодь у росії значно менш пов’язана з ідеями путінських еліт та їхніми імперськими амбіціями, ніж старші покоління, які формувалися за часів радянського союзу.
Саме тому включення представників нової хвилі пропагандистів у політичні списки розглядається як спроба кремля скоротити цей розрив та залучити молодших громадян до підтримки війни.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер назвав нещодавні російські удари по енергетиці України особливо жорстокими і підлими під час розмови з президентом США Дональдом Трампом. Він зазначив, що температура опустилася нижче -20 °C.