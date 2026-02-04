Британський прем'єр Стармер - Трампу: "Удари рф по енергетиці України є особливо жорстокими і підлими"

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер назвав нещодавні російські удари по енергетиці України особливо жорстокими і підлими. Про це повідомляє УНН з посиланням на уряд Великої Британії.

Деталі

Очільник британського уряду провів розмову з президентом США Дональдом Трампом. Він заявив, що жорстокі російські удари по критичній інфраструктурі, зокрема по енергетичних системах, були особливо підлими, оскільки температура опустилася нижче -20 °C.

Додатково

Президент США Дональд Трамп заявив, що тижнева пауза в обстрілах української енергетики, про яку він особисто просив володимира путіна, офіційно завершилася в неділю. Він додав, що російський диктатор виконав свою обіцянку не атакувати міста впродовж узгодженого терміну, попри те, що нічний удар 3 лютого став одним із найпотужніших за останній час.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп не був здивований атакою росії по енергетиці України 3 лютого.

Нагадаємо

Володимир Зеленський заявив, що Україна очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари, адже на прохання Америки припинити удари рф відповіла рекордом балістики.