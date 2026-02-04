Британский премьер Стармер - Трампу: "Удары рф по энергетике Украины особенно жестоки и подлы"

$43.190.22
50.950.04
ukenru
3 февраля, 22:15 • 13460 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 21535 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 20795 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 22057 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 22284 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 15900 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 25185 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 33571 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 17677 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 25367 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−14°
2.7м/с
73%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Президент ФИФА Инфантино попал в базу "Миротворец" из-за призывов вернуть РФ в футболPhoto3 февраля, 21:54 • 5124 просмотра
Тихановская призвала Литву возобновить транспортное сообщение с Беларусью3 февраля, 22:52 • 5630 просмотра
Украина получит "шахедобойки" Tridon Mk2 при финансировании Швеции и ДанииPhoto3 февраля, 23:38 • 6892 просмотра
Французские прокуроры требуют запретить Марин Ле Пен участвовать в выборах на пять лет4 февраля, 00:13 • 4314 просмотра
Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метраPhoto05:46 • 4914 просмотра
публикации
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 28044 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 30055 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 69253 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 78169 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 60444 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Кир Стармер
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 12607 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 13500 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 17000 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 24093 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 34822 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Золото
ЧатГПТ

Британский премьер Стармер - Трампу: "Удары рф по энергетике Украины особенно жестоки и подлы"

Киев • УНН

 • 926 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал недавние российские удары по энергетике Украины особенно жестокими и подлыми во время разговора с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что температура опустилась ниже -20 °C.

Британский премьер Стармер - Трампу: "Удары рф по энергетике Украины особенно жестоки и подлы"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал недавние российские удары по энергетике Украины особенно жестокими и подлыми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительство Великобритании.

Детали

Глава британского правительства провел разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он заявил, что жестокие российские удары по критической инфраструктуре, в частности по энергетическим системам, были особенно подлыми, поскольку температура опустилась ниже -20 °C.

Дополнительно

Президент США Дональд Трамп заявил, что недельная пауза в обстрелах украинской энергетики, о которой он лично просил владимира путина, официально завершилась в воскресенье. Он добавил, что российский диктатор выполнил свое обещание не атаковать города в течение согласованного срока, несмотря на то, что ночной удар 3 февраля стал одним из самых мощных за последнее время.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп не был удивлен атакой россии по энергетике Украины 3 февраля.

Напомним

Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает реакции Соединенных Штатов Америки на российские удары, ведь на просьбу Америки прекратить удары рф ответила рекордом баллистики.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Владимир Путин
Каролин Ливитт
Кир Стармер
Белый дом
Дональд Трамп
Великобритания
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина