Британский премьер Стармер - Трампу: "Удары рф по энергетике Украины особенно жестоки и подлы"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал недавние российские удары по энергетике Украины особенно жестокими и подлыми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительство Великобритании.

Детали

Глава британского правительства провел разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он заявил, что жестокие российские удары по критической инфраструктуре, в частности по энергетическим системам, были особенно подлыми, поскольку температура опустилась ниже -20 °C.

Дополнительно

Президент США Дональд Трамп заявил, что недельная пауза в обстрелах украинской энергетики, о которой он лично просил владимира путина, официально завершилась в воскресенье. Он добавил, что российский диктатор выполнил свое обещание не атаковать города в течение согласованного срока, несмотря на то, что ночной удар 3 февраля стал одним из самых мощных за последнее время.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп не был удивлен атакой россии по энергетике Украины 3 февраля.

Напомним

Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает реакции Соединенных Штатов Америки на российские удары, ведь на просьбу Америки прекратить удары рф ответила рекордом баллистики.