Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
Київ • УНН
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Дональд Трамп не здивований атакою рф на енергетику України. За її словами, війна почалася через слабкість Джо Байдена.
Так, я говорила про це з президентом (США - ред.) сьогодні вранці, і його реакція, на жаль, була без подиву. Це дві країни, які вже кілька років ведуть вкрай жорстоку війну - війну, яка ніколи б не почалася, якби президент все ще перебував при владі. Вона почалася через слабкість і некомпетентність попереднього президента Джо Байдена
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари, адже на прохання Америки припинити удари рф відповіла рекордом балістики.