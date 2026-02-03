Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп не був здивований атакою росії по енергетиці України цієї ночі, передає УНН.

Так, я говорила про це з президентом (США - ред.) сьогодні вранці, і його реакція, на жаль, була без подиву. Це дві країни, які вже кілька років ведуть вкрай жорстоку війну - війну, яка ніколи б не почалася, якби президент все ще перебував при владі. Вона почалася через слабкість і некомпетентність попереднього президента Джо Байдена - сказала Лівітт.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари, адже на прохання Америки припинити удари рф відповіла рекордом балістики.