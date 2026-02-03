$42.970.16
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім

Київ • УНН

 • 358 перегляди

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Дональд Трамп не здивований атакою рф на енергетику України. За її словами, війна почалася через слабкість Джо Байдена.

Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп не був здивований атакою росії по енергетиці України цієї ночі, передає УНН

Так, я говорила про це з президентом (США - ред.) сьогодні вранці, і його реакція, на жаль, була без подиву. Це дві країни, які вже кілька років ведуть вкрай жорстоку війну - війну, яка ніколи б не почалася, якби президент все ще перебував при владі. Вона почалася через слабкість і некомпетентність попереднього президента Джо Байдена 

- сказала Лівітт. 

Нагадаємо 

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари, адже на прохання Америки припинити удари рф відповіла рекордом балістики.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
