$42.970.16
50.910.12
ukenru
19:39 • 28 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
18:25 • 2804 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
16:50 • 9024 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
16:41 • 10903 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
16:33 • 9802 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 18395 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 26111 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 16023 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 23848 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 34024 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
0м/с
78%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Второй раунд переговоров в Абу-Даби: песков рассказал, кто вошел в состав делегации рф3 февраля, 10:54 • 11131 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 17230 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко14:17 • 17802 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto14:20 • 9538 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"14:37 • 15872 просмотра
публикации
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"14:37 • 15884 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко14:17 • 17815 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 60300 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 69439 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 53288 просмотра
Актуальные люди
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Борис Писториус
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Польша
Запорожье
Реклама
УНН Lite
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака18:03 • 2300 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video16:57 • 3320 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto14:20 • 9564 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 17244 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 31045 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Instagram
ТикТок

Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Дональд Трамп не удивлен атакой рф на энергетику Украины. По ее словам, война началась из-за слабости Джо Байдена.

Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп не был удивлен атакой россии по энергетике Украины этой ночью, передает УНН

Да, я говорила об этом с президентом (США - ред.) сегодня утром, и его реакция, к сожалению, была без удивления. Это две страны, которые уже несколько лет ведут крайне жестокую войну - войну, которая никогда бы не началась, если бы президент все еще находился у власти. Она началась из-за слабости и некомпетентности предыдущего президента Джо Байдена 

- сказала Ливитт. 

Напомним 

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает реакции Соединенных Штатов Америки на российские удары, ведь на просьбу Америки прекратить удары рф ответила рекордом баллистики.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Выборы в США
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Дональд Трамп
Джо Байден
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина