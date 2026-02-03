Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп не был удивлен атакой россии по энергетике Украины этой ночью, передает УНН.

Да, я говорила об этом с президентом (США - ред.) сегодня утром, и его реакция, к сожалению, была без удивления. Это две страны, которые уже несколько лет ведут крайне жестокую войну - войну, которая никогда бы не началась, если бы президент все еще находился у власти. Она началась из-за слабости и некомпетентности предыдущего президента Джо Байдена - сказала Ливитт.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает реакции Соединенных Штатов Америки на российские удары, ведь на просьбу Америки прекратить удары рф ответила рекордом баллистики.