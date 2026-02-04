Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася

Президент США Дональд Трамп заявив, що тижнева пауза в обстрілах української енергетики, про яку він особисто просив володимира путіна, офіційно завершилася в неділю. За словами американського лідера, російський диктатор виконав свою обіцянку не атакувати міста протягом узгодженого терміну, попри те, що нічний удар 3 лютого став одним із найпотужніших за останній час. Про це пише УНН.

Деталі

Перемир’я було з неділі до неділі. Воно вже закінчилося. І Путін дотримав свого слова... Воно закінчилося, і Путін наніс сильний удар. Один тиждень — це вже багато, ми радіємо будь-чому – заявив Трамп у Білому домі.

Коментуючи масовану атаку балістичними ракетами, яка сталася відразу після завершення домовленого періоду "тиші", речниця Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що Дональд Трамп не був здивований таким розвитком подій.

В адміністрації підкреслили, що тижнева відсутність ударів вже була значним досягненням, враховуючи жорстокість війни.

Україна очікує на відповідь США за рекорд балістики

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні наголосив, що росія відповіла "рекордом балістики" на особисте прохання президента США про припинення ударів. За словами українського лідера, кремль знову продемонстрував ціну своїх обіцянок, адже з моменту прохання Вашингтона не минуло навіть повних чотирьох днів до відновлення атак.

Українська сторона офіційно очікує на реакцію Сполучених Штатів на демонстративне ігнорування росією дипломатичних зусиль. Хоча, своїми заявами Трамп дав зрозуміти, що приймає такі кроки російського диктатора.

Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім