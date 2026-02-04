$42.970.16
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
19:39 • 7042 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
18:25 • 11615 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
16:50 • 13666 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
16:41 • 15050 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 12940 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 20827 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 29095 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 16689 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 24457 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзиви
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася

Київ • УНН

 • 770 перегляди

Американський президент Дональд Трамп заявив, що "енергетичне перемир'я" між рф та Україною тривало з неділі до неділі і путін дотримав своє слово.

Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася

Президент США Дональд Трамп заявив, що тижнева пауза в обстрілах української енергетики, про яку він особисто просив володимира путіна, офіційно завершилася в неділю. За словами американського лідера, російський диктатор виконав свою обіцянку не атакувати міста протягом узгодженого терміну, попри те, що нічний удар 3 лютого став одним із найпотужніших за останній час. Про це пише УНН.

Деталі

Перемир’я було з неділі до неділі. Воно вже закінчилося. І Путін дотримав свого слова... Воно закінчилося, і Путін наніс сильний удар. Один тиждень — це вже багато, ми радіємо будь-чому

– заявив Трамп у Білому домі.

Коментуючи масовану атаку балістичними ракетами, яка сталася відразу після завершення домовленого періоду "тиші", речниця Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що Дональд Трамп не був здивований таким розвитком подій.

В адміністрації підкреслили, що тижнева відсутність ударів вже була значним досягненням, враховуючи жорстокість війни.

Україна очікує на відповідь США за рекорд балістики

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні наголосив, що росія відповіла "рекордом балістики" на особисте прохання президента США про припинення ударів. За словами українського лідера, кремль знову продемонстрував ціну своїх обіцянок, адже з моменту прохання Вашингтона не минуло навіть повних чотирьох днів до відновлення атак.

Українська сторона офіційно очікує на реакцію Сполучених Штатів на демонстративне ігнорування росією дипломатичних зусиль. Хоча, своїми заявами Трамп дав зрозуміти, що приймає такі кроки російського диктатора.

Степан Гафтко

