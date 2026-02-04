Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась

Президент США Дональд Трамп заявил, что недельная пауза в обстрелах украинской энергетики, о которой он лично просил владимира путина, официально завершилась в воскресенье. По словам американского лидера, российский диктатор выполнил свое обещание не атаковать города в течение согласованного срока, несмотря на то, что ночной удар 3 февраля стал одним из самых мощных за последнее время. Об этом пишет УНН.

Детали

Перемирие было с воскресенья до воскресенья. Оно уже закончилось. И Путин сдержал свое слово... Оно закончилось, и Путин нанес сильный удар. Одна неделя — это уже много, мы радуемся чему угодно – заявил Трамп в Белом доме.

Комментируя массированную атаку баллистическими ракетами, которая произошла сразу после завершения оговоренного периода "тишины", пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что Дональд Трамп не был удивлен таким развитием событий.

В администрации подчеркнули, что недельное отсутствие ударов уже было значительным достижением, учитывая жестокость войны.

Украина ожидает ответа США за рекорд баллистики

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подчеркнул, что россия ответила "рекордом баллистики" на личную просьбу президента США о прекращении ударов. По словам украинского лидера, кремль снова продемонстрировал цену своих обещаний, ведь с момента просьбы Вашингтона не прошло даже полных четырех дней до возобновления атак.

Украинская сторона официально ожидает реакции Соединенных Штатов на демонстративное игнорирование россией дипломатических усилий. Хотя, своими заявлениями Трамп дал понять, что принимает такие шаги российского диктатора.

