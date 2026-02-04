$42.970.16
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
19:39 • 7310 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
18:25 • 11730 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
16:50 • 13772 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 15144 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 13004 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 20923 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 29190 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 16715 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 24480 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась

Киев • УНН

 • 1148 просмотра

Американский президент Дональд Трамп заявил, что "энергетическое перемирие" между РФ и Украиной длилось с воскресенья до воскресенья и Путин сдержал свое слово.

Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась

Президент США Дональд Трамп заявил, что недельная пауза в обстрелах украинской энергетики, о которой он лично просил владимира путина, официально завершилась в воскресенье. По словам американского лидера, российский диктатор выполнил свое обещание не атаковать города в течение согласованного срока, несмотря на то, что ночной удар 3 февраля стал одним из самых мощных за последнее время. Об этом пишет УНН.

Детали

Перемирие было с воскресенья до воскресенья. Оно уже закончилось. И Путин сдержал свое слово... Оно закончилось, и Путин нанес сильный удар. Одна неделя — это уже много, мы радуемся чему угодно

– заявил Трамп в Белом доме.

Комментируя массированную атаку баллистическими ракетами, которая произошла сразу после завершения оговоренного периода "тишины", пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что Дональд Трамп не был удивлен таким развитием событий.

В администрации подчеркнули, что недельное отсутствие ударов уже было значительным достижением, учитывая жестокость войны.

Украина ожидает ответа США за рекорд баллистики

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подчеркнул, что россия ответила "рекордом баллистики" на личную просьбу президента США о прекращении ударов. По словам украинского лидера, кремль снова продемонстрировал цену своих обещаний, ведь с момента просьбы Вашингтона не прошло даже полных четырех дней до возобновления атак.

Украинская сторона официально ожидает реакции Соединенных Штатов на демонстративное игнорирование россией дипломатических усилий. Хотя, своими заявлениями Трамп дал понять, что принимает такие шаги российского диктатора.

Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом03.02.26, 21:39 • 7312 просмотров

Степан Гафтко

