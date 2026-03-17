Главная
Новый президент Чили начал строительство барьера на границе "Пограничный щит"

Киев • УНН

 • 2896 просмотра

Хосе Антонио Каст начал строительство траншей и ограждений на границе с Перу. Проект предусматривает патрулирование дронами для борьбы с нелегальной миграцией.

Новоизбранный президент Чили Хосе Антонио Каст менее чем через неделю после инаугурации начал подготовку к строительству пограничного барьера на севере страны. Инициатива является частью его предвыборного плана "Пограничный щит", направленного на борьбу с нелегальной миграцией и преступностью. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Работы стартовали в районе Чакальюта на границе с Перу — одном из основных маршрутов нелегального пересечения границы. Проект предусматривает создание системы траншей и ограждений, а также патрулирование территории дронами и военными подразделениями.

Мы приняли четкие и конкретные решения по закрытию нашей границы для нелегальной иммиграции, торговли наркотиками и организованной преступности

- заявил Каст.

Президент также подчеркнул, что правительство намерено реализовать этот план без промедлений. Параллельно он уже подписал несколько указов об усилении пограничного контроля и депортации иностранцев, незаконно находящихся в стране.

По оценкам властей, сейчас в Чили проживает более 300 тысяч мигрантов без документов, значительная часть из которых прибыла из Венесуэлы. На фоне роста миграции в стране в последние годы возросли и опасения по поводу распространения организованной преступности.

Степан Гафтко

Новости Мира
Перу
Ассошиэйтед Пресс
Чили
Венесуэла