Чили выбирает президента: страна может получить самого правого лидера со времен диктатуры
Киев • УНН
На президентских выборах в Чили победу, вероятно, одержит ультраконсервативный кандидат Хосе Антонио Каст. Его популярность возросла благодаря обещаниям массовых депортаций и жестких мер безопасности.
В Чили проходят президентские выборы, где за пост главы государства соревнуются ультраконсервативный кандидат Хосе Антонио Каст и его соперница, коммунистка Жанетт Хара. Преимущество Каста в опросах свидетельствует, что он имеет высокие шансы стать следующим лидером страны. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Популярность Каста, который агитирует за массовые депортации иммигрантов и обещает жесткие меры безопасности против преступности, резко возросла на фоне усиления общественных опасений.
Даже критики Каста отмечают, что его радикальные идеи, которые привели к поражению на двух предыдущих выборах, теперь могут принести ему победу. Его успех демонстрирует, как сторонник жесткой линии захватил мантию традиционных правых в стране, которая когда-то обещала сдерживать такие политические силы после диктатуры.
То, что он самый правый из всех, кого мы видели за последние десятилетия, не означает, что это диктатура, именно в это хотят вас убедить левые. Это означает, что он будет иметь железный кулак и действовать так, как другие не делали
Многие избиратели выражают разочарование имеющимися вариантами, отмечая, что выбирают "наименее плохой вариант". В то же время, голосуя, Каст продемонстрировал уважение к демократическим институтам Чили, заявив: "Кто бы ни победил, будь то Жанетт Хара, или я, он должен стать президентом всех чилийцев".
