15:39 • 11753 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
15:22 • 18425 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 26643 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 21342 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 17557 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 35503 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 21569 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 18416 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 39629 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 20321 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 26652 просмотра
Перу готовится объявить чрезвычайное положение из-за блокировки границы мигрантами из Чили – президент Джери

Киев • УНН

 • 718 просмотра

Президент Перу Джери объявил о намерении ввести чрезвычайное положение из-за блокировки границы Такна–Арика мигрантами из Чили. Ситуация ухудшается, что приводит к заторам и усилению контроля со стороны военных.

Перу готовится объявить чрезвычайное положение из-за блокировки границы мигрантами из Чили – президент Джери
Фото: EPA/UPG

Президент Перу Хосе Хери заявил, что правительство срочно усиливает контроль на южной границе после того, как группы мигрантов без документов заблокировали переход Такна–Арика, пытаясь покинуть Чили из-за ужесточающейся миграционной политики. Об этом президент написал на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

В пятницу Хери обнародовал заявление, в котором подтвердил намерение ввести чрезвычайное положение для восстановления порядка на границе и усиления наблюдения с участием военных. 

Наши границы должны быть соблюдены. Созывается внеочередное заседание Кабинета министров, чтобы объявить, как было объявлено ранее, чрезвычайное положение и таким образом усилить усилия по наблюдению с помощью Вооруженных сил

 – написал он в X. 

По словам Хери, миграционные и полицейские службы уже усиливают проверки документов, поскольку ситуация на границе ухудшается. Перуанский телеканал Canal N сообщил, что в пятницу десятки мигрантов перекрыли переход Такна–Арика, требуя пропустить их в Перу для дальнейшего путешествия домой. Они заявляют, что вынуждены выехать из Чили из-за ужесточения тамошней миграционной политики.

В Перу приговорили бывшего президента Кастильо к 11,5 годам тюрьмы: второе заключение экс-лидера за неделю27.11.25, 22:31 • 4028 просмотров

Из-за блокировки возникли пробки с обеих сторон границы. Региональный губернатор Такны Луис Торрес отметил в комментарии RPP Noticias, что на чилийской стороне границы застряли "от 70 до 80 венесуэльцев". По его словам: "Они (мигранты – ред.) даже перекрыли дорогу – не пропускают ни автомобили, ни грузовики, ни что-либо другое.

По оценкам миграционного агентства Чили, в 2023 году в стране находились около 337 тысяч нелегальных мигрантов, большинство из которых – граждане Венесуэлы.

Экс-президента Перу приговорили к 14 годам тюрьмы за взяточничество26.11.25, 21:04 • 3334 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Перу
Чили
Венесуэла