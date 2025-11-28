Перу готовится объявить чрезвычайное положение из-за блокировки границы мигрантами из Чили – президент Джери
Киев • УНН
Президент Перу Джери объявил о намерении ввести чрезвычайное положение из-за блокировки границы Такна–Арика мигрантами из Чили. Ситуация ухудшается, что приводит к заторам и усилению контроля со стороны военных.
Президент Перу Хосе Хери заявил, что правительство срочно усиливает контроль на южной границе после того, как группы мигрантов без документов заблокировали переход Такна–Арика, пытаясь покинуть Чили из-за ужесточающейся миграционной политики. Об этом президент написал на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
В пятницу Хери обнародовал заявление, в котором подтвердил намерение ввести чрезвычайное положение для восстановления порядка на границе и усиления наблюдения с участием военных.
Наши границы должны быть соблюдены. Созывается внеочередное заседание Кабинета министров, чтобы объявить, как было объявлено ранее, чрезвычайное положение и таким образом усилить усилия по наблюдению с помощью Вооруженных сил
По словам Хери, миграционные и полицейские службы уже усиливают проверки документов, поскольку ситуация на границе ухудшается. Перуанский телеканал Canal N сообщил, что в пятницу десятки мигрантов перекрыли переход Такна–Арика, требуя пропустить их в Перу для дальнейшего путешествия домой. Они заявляют, что вынуждены выехать из Чили из-за ужесточения тамошней миграционной политики.
Из-за блокировки возникли пробки с обеих сторон границы. Региональный губернатор Такны Луис Торрес отметил в комментарии RPP Noticias, что на чилийской стороне границы застряли "от 70 до 80 венесуэльцев". По его словам: "Они (мигранты – ред.) даже перекрыли дорогу – не пропускают ни автомобили, ни грузовики, ни что-либо другое.
По оценкам миграционного агентства Чили, в 2023 году в стране находились около 337 тысяч нелегальных мигрантов, большинство из которых – граждане Венесуэлы.
