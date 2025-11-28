Перу готовится объявить чрезвычайное положение из-за блокировки границы мигрантами из Чили – президент Джери

Фото: EPA/UPG

Президент Перу Хосе Хери заявил, что правительство срочно усиливает контроль на южной границе после того, как группы мигрантов без документов заблокировали переход Такна–Арика, пытаясь покинуть Чили из-за ужесточающейся миграционной политики. Об этом президент написал на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

В пятницу Хери обнародовал заявление, в котором подтвердил намерение ввести чрезвычайное положение для восстановления порядка на границе и усиления наблюдения с участием военных.

Наши границы должны быть соблюдены. Созывается внеочередное заседание Кабинета министров, чтобы объявить, как было объявлено ранее, чрезвычайное положение и таким образом усилить усилия по наблюдению с помощью Вооруженных сил – написал он в X.

По словам Хери, миграционные и полицейские службы уже усиливают проверки документов, поскольку ситуация на границе ухудшается. Перуанский телеканал Canal N сообщил, что в пятницу десятки мигрантов перекрыли переход Такна–Арика, требуя пропустить их в Перу для дальнейшего путешествия домой. Они заявляют, что вынуждены выехать из Чили из-за ужесточения тамошней миграционной политики.

Из-за блокировки возникли пробки с обеих сторон границы. Региональный губернатор Такны Луис Торрес отметил в комментарии RPP Noticias, что на чилийской стороне границы застряли "от 70 до 80 венесуэльцев". По его словам: "Они (мигранты – ред.) даже перекрыли дорогу – не пропускают ни автомобили, ни грузовики, ни что-либо другое.

По оценкам миграционного агентства Чили, в 2023 году в стране находились около 337 тысяч нелегальных мигрантов, большинство из которых – граждане Венесуэлы.

