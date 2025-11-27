В Перу приговорили бывшего президента Кастильо к 11,5 годам тюрьмы: второе заключение экс-лидера за неделю

Фото: Reuters

Бывший президент Перу Педро Кастильо приговорен к 11,5 годам тюрьмы за восстание и заговор против государства в конце 2022 года. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Подробности

Суд Перу приговорил бывшего президента Педро Кастильо к 11,5 годам лишения свободы за восстание и заговор против государства в конце 2022 года, когда он безуспешно пытался распустить Конгресс и получить широкие полномочия - пишет издание.

Кастильо, находившийся под стражей во время рассмотрения дела, был отстранен от должности в декабре 2022 года после попытки распустить Конгресс. Этот шаг вызвал насильственные протесты против правительства, которое его заменило, и привел к гибели десятков людей, преимущественно в более бедных регионах, где он пользовался большей поддержкой.

Во время своего последнего защитного слова в суде на прошлой неделе бывший президент отверг обвинения против него в восстании и заявил, что когда он пытался распустить Конгресс - шаг, который не был поддержан силами безопасности страны.

Прокуроры требовали для Кастильо 34-летнего заключения.

