В Перу приговорили бывшего президента Кастильо к 11,5 годам тюрьмы: второе заключение экс-лидера за неделю
Киев • УНН
Бывшего президента Перу приговорили к 11,5 годам заключения за восстание и заговор против государства в конце 2022 года. Он пытался распустить Конгресс и получить широкие полномочия.
Подробности
Суд Перу приговорил бывшего президента Педро Кастильо к 11,5 годам лишения свободы за восстание и заговор против государства в конце 2022 года, когда он безуспешно пытался распустить Конгресс и получить широкие полномочия
Кастильо, находившийся под стражей во время рассмотрения дела, был отстранен от должности в декабре 2022 года после попытки распустить Конгресс. Этот шаг вызвал насильственные протесты против правительства, которое его заменило, и привел к гибели десятков людей, преимущественно в более бедных регионах, где он пользовался большей поддержкой.
Во время своего последнего защитного слова в суде на прошлой неделе бывший президент отверг обвинения против него в восстании и заявил, что когда он пытался распустить Конгресс - шаг, который не был поддержан силами безопасности страны.
Прокуроры требовали для Кастильо 34-летнего заключения.
Напомним
Перуанский суд отправил за решетку на 14 лет бывшего президента Мартина Вискарру за коррупцию.