18:30 • 7988 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
17:31 • 11114 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
15:25 • 20129 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 27210 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
27 ноября, 14:21 • 18042 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 25750 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 13:37 • 20097 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
27 ноября, 12:53 • 13500 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37 • 17156 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
27 ноября, 11:46 • 12112 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
публикации
Эксклюзивы
В Перу приговорили бывшего президента Кастильо к 11,5 годам тюрьмы: второе заключение экс-лидера за неделю

Киев • УНН

 • 516 просмотра

Бывшего президента Перу приговорили к 11,5 годам заключения за восстание и заговор против государства в конце 2022 года. Он пытался распустить Конгресс и получить широкие полномочия.

В Перу приговорили бывшего президента Кастильо к 11,5 годам тюрьмы: второе заключение экс-лидера за неделю
Фото: Reuters

Бывший президент Перу Педро Кастильо приговорен к 11,5 годам тюрьмы за восстание и заговор против государства в конце 2022 года. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Подробности

Суд Перу приговорил бывшего президента Педро Кастильо к 11,5 годам лишения свободы за восстание и заговор против государства в конце 2022 года, когда он безуспешно пытался распустить Конгресс и получить широкие полномочия

- пишет издание.

Кастильо, находившийся под стражей во время рассмотрения дела, был отстранен от должности в декабре 2022 года после попытки распустить Конгресс. Этот шаг вызвал насильственные протесты против правительства, которое его заменило, и привел к гибели десятков людей, преимущественно в более бедных регионах, где он пользовался большей поддержкой.

Во время своего последнего защитного слова в суде на прошлой неделе бывший президент отверг обвинения против него в восстании и заявил, что когда он пытался распустить Конгресс - шаг, который не был поддержан силами безопасности страны.

Прокуроры требовали для Кастильо 34-летнего заключения.

Напомним

Перуанский суд отправил за решетку на 14 лет бывшего президента Мартина Вискарру за коррупцию.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Перу
Reuters