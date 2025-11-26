Експрезидента Перу засудили до 14 років ув'язнення за хабарництво

$42.400.03
48.950.03
ukenru
15:50 • 12154 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
15:49 • 14776 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
15:41 • 10249 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
15:07 • 11084 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
15:02 • 5768 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
14:47 • 4590 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
14:38 • 3410 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
14:29 • 7930 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
14:17 • 19539 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
13:23 • 22315 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
2м/с
96%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Напружена ситуація на Півдні України: ворог маніпулює суспільством, поширюючи панічні настрої - Генштаб26 листопада, 10:28 • 15758 перегляди
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto26 листопада, 12:02 • 27567 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto13:53 • 17155 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила16:04 • 9926 перегляди
У четвер 27 листопада по всій Україні діятимуть обмеження електроспоживання – Укренерго16:49 • 6028 перегляди
Публікації
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила16:04 • 10085 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo15:49 • 14739 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo14:17 • 19532 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto13:53 • 17256 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto13:23 • 22309 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Владислав Косіняк-Камиш
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Японія
Румунія
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 31689 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 65980 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 82997 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 83087 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 89814 перегляди
Актуальне
Техніка
Boeing Starliner
Фільм
Соціальна мережа
El País

Експрезидента Перу засудили до 14 років ув'язнення за хабарництво

Київ • УНН

 • 244 перегляди

Колишнього президента Перу Мартіна Віскарру засудили до 14 років позбавлення волі за отримання хабарів на суму 676 тис. доларів. Це сталося під час його перебування на посаді губернатора регіону Мокегуа з 2011 по 2014 рік.

Експрезидента Перу засудили до 14 років ув'язнення за хабарництво

Перуанський суд відправив за грати на 14 років колишнього президента Мартіна Віскарру за корупцію. Про це пише Reuters, передає УНН.

Перуанський суд у середу засудив колишнього президента Мартіна Віскарру до 14 років позбавлення волі, визнавши його винним в отриманні хабарів за роки до вступу на посаду 

- пише видання.

Згідно з вироком, Віскарра, обіймаючи посаду губернатора південного регіону Мокегуа з 2011 по 2014 рік, отримав хабарі, еквівалентні 676 тис. доларів, від будівельних фірм в обмін на державні контракти.

Протягом усього судового розгляду, який розпочався минулого жовтня, Віскарра заперечував звинувачення, стверджуючи, що став жертвою політичних переслідувань.

Він прийшов до влади у 2018 році після того, як його попередник пішов у відставку, а через два роки був усунений Конгресом на тлі розслідувань щодо корупції.

На виборах 2021 року Віскарра отримав найбільшу кількість голосів серед усіх кандидатів до Конгресу, але пізніше Конгрес заборонив йому обіймати державні посади протягом 10 років за розпуск законодавчого органу у 2019 році.

Нагадаємо

Суддя Верховного суду Перу наказав заарештувати колишню прем’єр-міністерку Бетсі Чавес на п’ять місяців. Наразі вона перебуває під притулком у посольстві Мексики в Лімі.

Павло Башинський

Новини Світу
Reuters
Мексика