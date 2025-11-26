Експрезидента Перу засудили до 14 років ув'язнення за хабарництво
Київ • УНН
Колишнього президента Перу Мартіна Віскарру засудили до 14 років позбавлення волі за отримання хабарів на суму 676 тис. доларів. Це сталося під час його перебування на посаді губернатора регіону Мокегуа з 2011 по 2014 рік.
Перуанський суд відправив за грати на 14 років колишнього президента Мартіна Віскарру за корупцію. Про це пише Reuters, передає УНН.
Перуанський суд у середу засудив колишнього президента Мартіна Віскарру до 14 років позбавлення волі, визнавши його винним в отриманні хабарів за роки до вступу на посаду
Згідно з вироком, Віскарра, обіймаючи посаду губернатора південного регіону Мокегуа з 2011 по 2014 рік, отримав хабарі, еквівалентні 676 тис. доларів, від будівельних фірм в обмін на державні контракти.
Протягом усього судового розгляду, який розпочався минулого жовтня, Віскарра заперечував звинувачення, стверджуючи, що став жертвою політичних переслідувань.
Він прийшов до влади у 2018 році після того, як його попередник пішов у відставку, а через два роки був усунений Конгресом на тлі розслідувань щодо корупції.
На виборах 2021 року Віскарра отримав найбільшу кількість голосів серед усіх кандидатів до Конгресу, але пізніше Конгрес заборонив йому обіймати державні посади протягом 10 років за розпуск законодавчого органу у 2019 році.
