Перу видало ордер на арешт колишньої прем’єр-міністерки, яка перебуває у мексиканському притулку

Суддя Верховного суду Перу наказав заарештувати колишню прем’єр-міністерку Бетсі Чавес на п’ять місяців. Наразі вона перебуває під притулком у посольстві Мексики в Лімі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Чавес обіймала посаду прем’єрки недовго за часів адміністрації поваленого колишнього президента Педро Кастільйо. Її звинувачують у можливій змові проти держави та участі у спробі Кастільйо розпустити Конгрес наприкінці 2022 року. Прокурори вимагають для неї 25 років ув’язнення, тоді як Чавес заперечує, що знала про план Кастільйо.

Ордер на арешт, виданий 18 листопада суддею Хуаном Карлосом Чеклі, був надісланий до національної поліції та Інтерполу. Мексика надала Чавес притулок на початку листопада, що призвело до розриву дипломатичних відносин між країнами. Міністерство закордонних справ Перу планує звернутися до Організації американських держав перед ухваленням рішення щодо безпеки колишньої прем’єрки.

Я тут не для того, щоб просити виправдання. Я тут не для того, щоб просити помилування чи співчуття. Я тут, щоб вимагати справедливості – заявив у суді Кастільйо.

Експрем'єрка Чавес, була ув’язнена з червня 2023 року і звільнена у вересні для участі у судовому процесі на волі.

