Скандал з головними військовим юристом Ізраїлю: стали відомі не менш цікаві факти - AP

Високопоставлений військовий юрист ізраїльської армії генерал-майор Іфат Томер-Єрушалмі опинилась за ґратами після дивної послідовності подій, яка включала її раптову відставку, короткочасне зникнення та шалені пошуки, в результаті яких влада знайшла її на пляжі в Тель-Авіві. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press News.

Деталі

Все почалось з публікації в Інтернеті відео, де ізраїльські солдати нібито здійснюють сексуальне насильство над палестинським ув'язненим з застосуванням холодної зброї, а саме - ножа. Згідно з обвинувальним висновком проти звинувачених солдатів, інцидент стався 5 липня 2024 року у військовій в'язниці Сде-Тейман.

Медичний працівник, обізнаний із цією справою сказав на умовах анонімності через побоювання за свою безпеку, що затриманий прибув до цивільної лікарні в стані, що загрожував його життю, а саме - з тупими травмами живота, грудей та переламами ребер.

Він сказав, що затриманий переніс операцію через перфорацію прямої кишки і через кілька днів був відпущений назад до Сде-Теймана.

Як йдеться у публікації, метою публікації нібито було викрити серйозність звинувачень, які розслідувала юридична служба ізраїльської армії.

Але в ізраїльському суспільстві це викликало неоднозначну реакцію - особливо обурились лідери суспільної думки, які дотримуються "жорсткої лінії" не лише стосовно ХАМАС, а й палестинців загалом.

Один з телеведучих Ізраїлю Інон Магал, який є соратником прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, написав в соцмережі Х пост про можливість відновлення "судів Лінча" в Ізраїлі.

Як повідомляє Associated Press News, після того, як з'ясувалося, що один із телефонів Томер-Єрушалмі зник, праві ізраїльські політики та коментатори почали звинувачувати її в інсценуванні спроби самогубства з метою знищення потенційних доказів.

