Скандал с главным военным юристом Израиля: стали известны не менее интересные факты - AP

Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистику
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 лет
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
Необходимость реформ и проблемы с коррупцией: Еврокомиссия представила отчет об оценке прогресса Украины на пути в ЕС
Агенты "АТЕШ" парализовали работу ФСБ в Брянской области во время проверки из Москвы (видео)
Германия призывает полностью прекратить импорт стали из России
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии People
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 лет
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 65124 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 46409 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк
Скандал с главным военным юристом Израиля: стали известны не менее интересные факты - AP

Киев • УНН

 • 852 просмотра

Генерал-майор Ифат Томер-Ерушалми, высокопоставленный военный юрист израильской армии, оказалась за решеткой после внезапной отставки, исчезновения и обнаружения на пляже в Тель-Авиве. Это произошло после публикации видео о сексуальном насилии израильских солдат над палестинским заключенным. Правые израильские комментаторы призывают казнить ее.

Скандал с главным военным юристом Израиля: стали известны не менее интересные факты - AP

Высокопоставленный военный юрист израильской армии генерал-майор Ифат Томер-Ерушалми оказалась за решеткой после странной последовательности событий, которая включала ее внезапную отставку, кратковременное исчезновение и безумные поиски, в результате которых власти нашли ее на пляже в Тель-Авиве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press News.

Детали

Все началось с публикации в Интернете видео, где израильские солдаты якобы совершают сексуальное насилие над палестинским заключенным с применением холодного оружия, а именно - ножа. Согласно обвинительному заключению против обвиняемых солдат, инцидент произошел 5 июля 2024 года в военной тюрьме Сде-Тейман.

Медицинский работник, осведомленный с этим делом, сказал на условиях анонимности из-за опасений за свою безопасность, что задержанный прибыл в гражданскую больницу в состоянии, угрожающем его жизни, а именно - с тупыми травмами живота, груди и переломами ребер.

Он сказал, что задержанный перенес операцию из-за перфорации прямой кишки и через несколько дней был отпущен обратно в Сде-Тейман.

Как говорится в публикации, целью публикации якобы было разоблачить серьезность обвинений, которые расследовала юридическая служба израильской армии.

Но в израильском обществе это вызвало неоднозначную реакцию - особенно возмутились лидеры общественного мнения, придерживающиеся "жесткой линии" не только в отношении ХАМАС, но и палестинцев в целом.

Один из телеведущих Израиля Инон Магал, который является соратником премьер-министра Биньямина Нетаньяху, написал в соцсети Х пост о возможности возобновления "судов Линча" в Израиле.

Как сообщает Associated Press News, после того, как выяснилось, что один из телефонов Томер-Ерушалми исчез, правые израильские политики и комментаторы начали обвинять ее в инсценировке попытки самоубийства с целью уничтожения потенциальных доказательств.

Напомним

Израиль заявил, что переданные ХАМАС Красному Кресту в Газе останки трех человек не принадлежат никаким заложникам. Это стало очередной неудачей в соглашении о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, заключенном при посредничестве США.

Евгений Устименко

ОбществоНовости Мира
Социальная сеть
Ассошиэйтед Пресс
Израиль
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Тель-Авив