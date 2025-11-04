Скандал с главным военным юристом Израиля: стали известны не менее интересные факты - AP

Высокопоставленный военный юрист израильской армии генерал-майор Ифат Томер-Ерушалми оказалась за решеткой после странной последовательности событий, которая включала ее внезапную отставку, кратковременное исчезновение и безумные поиски, в результате которых власти нашли ее на пляже в Тель-Авиве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press News.

Детали

Все началось с публикации в Интернете видео, где израильские солдаты якобы совершают сексуальное насилие над палестинским заключенным с применением холодного оружия, а именно - ножа. Согласно обвинительному заключению против обвиняемых солдат, инцидент произошел 5 июля 2024 года в военной тюрьме Сде-Тейман.

Медицинский работник, осведомленный с этим делом, сказал на условиях анонимности из-за опасений за свою безопасность, что задержанный прибыл в гражданскую больницу в состоянии, угрожающем его жизни, а именно - с тупыми травмами живота, груди и переломами ребер.

Он сказал, что задержанный перенес операцию из-за перфорации прямой кишки и через несколько дней был отпущен обратно в Сде-Тейман.

Как говорится в публикации, целью публикации якобы было разоблачить серьезность обвинений, которые расследовала юридическая служба израильской армии.

Но в израильском обществе это вызвало неоднозначную реакцию - особенно возмутились лидеры общественного мнения, придерживающиеся "жесткой линии" не только в отношении ХАМАС, но и палестинцев в целом.

Один из телеведущих Израиля Инон Магал, который является соратником премьер-министра Биньямина Нетаньяху, написал в соцсети Х пост о возможности возобновления "судов Линча" в Израиле.

Как сообщает Associated Press News, после того, как выяснилось, что один из телефонов Томер-Ерушалми исчез, правые израильские политики и комментаторы начали обвинять ее в инсценировке попытки самоубийства с целью уничтожения потенциальных доказательств.

