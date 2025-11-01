$42.080.01
Ізраїль заявив, що останки трьох людей, повернуті з Гази, не є тілами заручників

Київ • УНН

 • 772 перегляди

Ізраїль заявив, що передані ХАМАС Червоному Хресту в Газі останки трьох людей не належать жодним заручникам. Це стало черговою невдачею в угоді про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, укладеній за посередництва США.

Ізраїль заявив, що останки трьох людей, повернуті з Гази, не є тілами заручників

Останки трьох людей, яких ХАМАС передав Червоному Хресту в Газі, не належать жодним заручникам, заявив Ізраїль у суботу, що стало черговою невдачею щодо угоди про припинення вогню в війні між Ізраїлем і ХАМАС, укладеної за посередництва США, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Передача відбулася після повернення Ізраїлем у п'ятницю тіл 30 палестинців до Гази, що завершило обмін після того, як бойовики передали останки двох заручників на початку тижня.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в суботу підтвердив, що останки трьох людей не належать жодним заручникам. Незрозуміло, кому належать останки.

Збройне крило ХАМАС заявило, що в п'ятницю пропонувало передати зразки неідентифікованих тіл, але Ізраїль відмовився і попросив останки для дослідження.

"Ми передали тіла, щоб зупинити претензії Ізраїлю", – йдеться у заяві. Посадовці охорони здоров'я в Газі намагаються ідентифікувати тіла без доступу до наборів ДНК.

Додамо

З моменту набрання чинності угоди про припинення вогню 10 жовтня палестинські бойовики звільнили останки 17 заручників. Одинадцять залишаються в Газі. Бойовики видавали одне або два тіла кожні кілька днів. Ізраїль закликав до швидшого прогресу. ХАМАС заявив, що робота ускладнюється масштабними руйнуваннями та військовою присутністю Ізраїлю в деяких районах.

Ізраїль видає невпізнані останки 15 палестинців в обмін на останки кожного ізраїльського заручника. Кількість палестинських тіл, повернутих Ізраїлем з початку припинення вогню, зараз становить 225. За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, сім'ї ідентифікували лише 75 осіб.

Антоніна Туманова

