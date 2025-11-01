Израиль заявил, что останки трех человек, возвращенные из Газы, не являются телами заложников

Останки трех человек, которых ХАМАС передал Красному Кресту в Газе, не принадлежат ни одному заложнику, заявил Израиль в субботу, что стало очередной неудачей в отношении соглашения о прекращении огня в войне между Израилем и ХАМАС, заключенного при посредничестве США, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Передача произошла после возвращения Израилем в пятницу тел 30 палестинцев в Газу, что завершило обмен после того, как боевики передали останки двух заложников в начале недели.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в субботу подтвердил, что останки трех человек не принадлежат ни одному заложнику. Неясно, кому принадлежат останки.

Вооруженное крыло ХАМАС заявило, что в пятницу предлагало передать образцы неопознанных тел, но Израиль отказался и попросил останки для исследования.

"Мы передали тела, чтобы остановить претензии Израиля", – говорится в заявлении. Сотрудники здравоохранения в Газе пытаются идентифицировать тела без доступа к наборам ДНК.

Добавим

С момента вступления в силу соглашения о прекращении огня 10 октября палестинские боевики освободили останки 17 заложников. Одиннадцать остаются в Газе. Боевики выдавали одно или два тела каждые несколько дней. Израиль призвал к более быстрому прогрессу. ХАМАС заявил, что работа усложняется масштабными разрушениями и военным присутствием Израиля в некоторых районах.

Израиль выдает неопознанные останки 15 палестинцев в обмен на останки каждого израильского заложника. Количество палестинских тел, возвращенных Израилем с начала прекращения огня, сейчас составляет 225. По данным Министерства здравоохранения Газы, семьи идентифицировали только 75 человек.