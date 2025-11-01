Израиль заявил, что останки трех человек, возвращенные из Газы, не являются телами заложников

$42.080.01
48.980.00
ukenru
14:21 • 12463 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
14:06 • 20884 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 30184 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 50947 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 48524 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 38171 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 51961 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 42676 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 37100 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 36513 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
США отказываются возобновлять торговые переговоры с Канадой1 ноября, 08:47 • 9188 просмотра
Удар баллистикой рф по Николаеву: один человек погиб, 15 раненыPhotoVideo1 ноября, 08:59 • 6242 просмотра
ЕС создает новую систему для быстрой переброски войск и техники - ЦПД1 ноября, 09:07 • 17489 просмотра
Новое правительство Молдовы во главе с Александру Мунтяну принесло присягу 1 ноября, 11:02 • 15264 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo13:37 • 11934 просмотра
публикации
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 50959 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 48538 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 66058 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 62545 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 54575 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Виталий Ким
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Николаев
Днепр
Реклама
УНН Lite
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo13:37 • 12013 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 30197 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 66058 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 42061 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 50521 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Золото
Фильм

Израиль заявил, что останки трех человек, возвращенные из Газы, не являются телами заложников

Киев • УНН

 • 488 просмотра

Израиль заявил, что переданные ХАМАС Красному Кресту в Газе останки трех человек не принадлежат ни одному из заложников. Это стало очередной неудачей в соглашении о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, заключенном при посредничестве США.

Израиль заявил, что останки трех человек, возвращенные из Газы, не являются телами заложников

Останки трех человек, которых ХАМАС передал Красному Кресту в Газе, не принадлежат ни одному заложнику, заявил Израиль в субботу, что стало очередной неудачей в отношении соглашения о прекращении огня в войне между Израилем и ХАМАС, заключенного при посредничестве США, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Передача произошла после возвращения Израилем в пятницу тел 30 палестинцев в Газу, что завершило обмен после того, как боевики передали останки двух заложников в начале недели.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в субботу подтвердил, что останки трех человек не принадлежат ни одному заложнику. Неясно, кому принадлежат останки.

Вооруженное крыло ХАМАС заявило, что в пятницу предлагало передать образцы неопознанных тел, но Израиль отказался и попросил останки для исследования.

"Мы передали тела, чтобы остановить претензии Израиля", – говорится в заявлении. Сотрудники здравоохранения в Газе пытаются идентифицировать тела без доступа к наборам ДНК.

Добавим

С момента вступления в силу соглашения о прекращении огня 10 октября палестинские боевики освободили останки 17 заложников. Одиннадцать остаются в Газе. Боевики выдавали одно или два тела каждые несколько дней. Израиль призвал к более быстрому прогрессу. ХАМАС заявил, что работа усложняется масштабными разрушениями и военным присутствием Израиля в некоторых районах.

Израиль выдает неопознанные останки 15 палестинцев в обмен на останки каждого израильского заложника. Количество палестинских тел, возвращенных Израилем с начала прекращения огня, сейчас составляет 225. По данным Министерства здравоохранения Газы, семьи идентифицировали только 75 человек.

Антонина Туманова

Новости Мира
Столкновения
Ассошиэйтед Пресс
Израиль
Международный комитет Красного Креста
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Сектор Газа