Перу выдало ордер на арест бывшей премьер-министра, находящейся в мексиканском убежище
В Перу Верховный судья приказал арестовать бывшую премьер-министра Бетси Чавес на пять месяцев. Она находится под убежищем в посольстве Мексики в Лиме.
Судья Верховного суда Перу приказал арестовать бывшую премьер-министра Бетси Чавес на пять месяцев. Сейчас она находится под убежищем в посольстве Мексики в Лиме.
Подробности
Чавес недолго занимала пост премьер-министра во времена администрации свергнутого бывшего президента Педро Кастильо. Ее обвиняют в возможном заговоре против государства и участии в попытке Кастильо распустить Конгресс в конце 2022 года. Прокуроры требуют для нее 25 лет тюрьмы, тогда как Чавес отрицает, что знала о плане Кастильо.
Ордер на арест, выданный 18 ноября судьей Хуаном Карлосом Чекли, был направлен в национальную полицию и Интерпол. Мексика предоставила Чавес убежище в начале ноября, что привело к разрыву дипломатических отношений между странами. Министерство иностранных дел Перу планирует обратиться в Организацию американских государств перед принятием решения о безопасности бывшей премьер-министра.
Я здесь не для того, чтобы просить оправдания. Я здесь не для того, чтобы просить помилования или сочувствия. Я здесь, чтобы требовать справедливости
Экс-премьер Чавес была заключена в тюрьму с июня 2023 года и освобождена в сентябре для участия в судебном процессе на свободе.
