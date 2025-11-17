Бывшего лидера Валенсии допрашивают из-за смертельных наводнений в Испании

Бывший лидер испанского региона Валенсия Карлос Мазон в понедельник дал показания в парламенте относительно наводнений прошлого года, унесших жизни 229 человек, уверяя, что власти не осознавали масштабов катастрофы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Мазон, который объявил об отставке 3 ноября под давлением политического спектра, отвечал на вопросы о действиях властей во время наводнения 29 октября 2024 года. Лидер левой партии "Подемос" обвинил его в личной ответственности за смерти, а представитель каталонской партии ERC заявил, что его следует посадить в тюрьму. Родственники жертв и пострадавшие от наводнения следили за допросом у нижней палаты в Мадриде.

Испанскую королевскую чету забросали камнями во время визита в зону наводнения

Никто не знал о масштабах, никто не знал, что люди тонут – сказал Мазон, отрицая обвинения в бездействии.

Он не предоставил новых деталей относительно своего пребывания во время кризиса, включая обед в ресторане и период, когда его охранники отсутствовали. "Я не могу точно сказать о точном времени", – добавил он.

В Испании тысячи людей вышли на протест из-за действий властей во время смертельных наводнений

Мазон также заявил, что "ничего бы не изменилось", если бы он оставил обед и прибыл раньше на заседание комитета по кризисному менеджменту, ранее обвиняя центральное правительство в недостатке поддержки. Во время своей отставки он признал ошибки и отметил, что "придется жить с ними до конца жизни". Преемник Мазона еще не принес присягу; ожидается, что его заменит кандидат от Народной партии.

Последствия шторма в Испании: Каталония восстанавливается после наводнения, в Альбасете продолжаются поиски пропавших без вести