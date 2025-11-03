$42.080.01
15:27 • 1966 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
14:53 • 5826 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
14:21 • 9858 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
14:12 • 16096 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
13:44 • 12949 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
13:00 • 13510 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 27556 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 32696 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
3 листопада, 08:34 • 29532 перегляди
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
3 листопада, 08:09 • 25206 перегляди
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія Кудряшова
14:12 • 16098 перегляди
Президент регіону Валенсія в Іспанії Карлос Мазон подав у відставку через провал у реагуванні на смертельні повені

Київ • УНН

 • 512 перегляди

Карлос Мазон, президент іспанського регіону Валенсія, подав у відставку після суспільного обурення через катастрофічні наслідки повені 2024 року, яка забрала 229 життів. Громадські протести та політичний тиск змусили лідера Народної партії залишити посаду.

Президент регіону Валенсія в Іспанії Карлос Мазон подав у відставку через провал у реагуванні на смертельні повені

Президент іспанського регіону Валенсія Карлос Мазон оголосив про відставку після року суспільного обурення через катастрофічні наслідки повені 2024 року, яка забрала життя 229 людей. Громадські протести та політичний тиск змусили лідера Народної партії залишити посаду, попри його тривалі спроби утримати владу. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Рішення Мазона стало відповіддю на дедалі сильніший тиск з боку громадськості, яка не пробачила чиновнику запізнілу реакцію на одну з найтрагічніших природних катастроф в історії Валенсії.

Під час повені, що обрушилася на регіон понад рік тому, Мазон провів три години за обідом із журналістом, поки мешканці тонули у своїх будинках та автомобілях. Цей факт, розкритий у розслідуваннях місцевих ЗМІ, став символом недбалості влади.

Іспанія проведе "секретний та закритий" саміт "коаліції охочих" - ЗМІ31.10.25, 12:48 • 3347 переглядiв

Протести під гаслом "Бруд на наших руках, кров на його" охопили десятки міст регіону. Опитування показали, що три чверті жителів Валенсії вимагали його негайної відставки.

Я більше не можу 

– емоційно заявив Мазон, коли оголошував, що йде у відставку.

Він також розкритикував центральний уряд Іспанії за, на його думку, "неефективну підтримку під час кризи", але не уточнив, чи планує призначити дострокові вибори або залишити депутатський мандат.

Попри тиск, Мазон раніше виправдовувався, що уряд не мав засобів, щоб запобігти рекордним зливам, і стверджував, що був на зв’язку з рятувальними службами навіть під час згаданого обіду.

Громадський гнів посилився після того, як стало відомо, що система екстрених сповіщень не попередила мешканців до пізнього вечора, коли більшість жертв уже загинула.

Кульмінацією суспільного осуду став поминальний захід у річницю трагедії: під час прибуття Мазона присутні скандували "вбивця", "боягуз", "тобі місце у в’язниці". Тоді ж він визнав, що "деякі речі мали б працювати краще".

Іспанія визнала провину конкістадорів за злочини проти корінного населення Мексики01.11.25, 11:20 • 3911 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
"Коаліція охочих"
The Guardian
Іспанія