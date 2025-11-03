Президент регіону Валенсія в Іспанії Карлос Мазон подав у відставку через провал у реагуванні на смертельні повені

Президент іспанського регіону Валенсія Карлос Мазон оголосив про відставку після року суспільного обурення через катастрофічні наслідки повені 2024 року, яка забрала життя 229 людей. Громадські протести та політичний тиск змусили лідера Народної партії залишити посаду, попри його тривалі спроби утримати владу. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Рішення Мазона стало відповіддю на дедалі сильніший тиск з боку громадськості, яка не пробачила чиновнику запізнілу реакцію на одну з найтрагічніших природних катастроф в історії Валенсії.

Під час повені, що обрушилася на регіон понад рік тому, Мазон провів три години за обідом із журналістом, поки мешканці тонули у своїх будинках та автомобілях. Цей факт, розкритий у розслідуваннях місцевих ЗМІ, став символом недбалості влади.

Протести під гаслом "Бруд на наших руках, кров на його" охопили десятки міст регіону. Опитування показали, що три чверті жителів Валенсії вимагали його негайної відставки.

Я більше не можу – емоційно заявив Мазон, коли оголошував, що йде у відставку.

Він також розкритикував центральний уряд Іспанії за, на його думку, "неефективну підтримку під час кризи", але не уточнив, чи планує призначити дострокові вибори або залишити депутатський мандат.

Попри тиск, Мазон раніше виправдовувався, що уряд не мав засобів, щоб запобігти рекордним зливам, і стверджував, що був на зв’язку з рятувальними службами навіть під час згаданого обіду.

Громадський гнів посилився після того, як стало відомо, що система екстрених сповіщень не попередила мешканців до пізнього вечора, коли більшість жертв уже загинула.

Кульмінацією суспільного осуду став поминальний захід у річницю трагедії: під час прибуття Мазона присутні скандували "вбивця", "боягуз", "тобі місце у в’язниці". Тоді ж він визнав, що "деякі речі мали б працювати краще".

