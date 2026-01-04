Сили оборони знешкодили 39 ворожих БпЛА під час нічних повітряних атак на Україну

У ніч на 4 січня 2026 року російські окупаційні війська атакували Україну 52 ударними безпілотниками типів Shahed, "Гербера" та дронами інших моделей. За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 08:00 підрозділам ППО вдалося збити або подавити засобами РЕБ 39 ворожих цілей, пише УНН.

Деталі

Пуски здійснювалися з районів орла, брянська, курська (рф) та з окупованого Донецька. Близько 40 одиниць із загальної кількості склали дрони-камікадзе типу "шахед". Основний удар було спрямовано на північні та східні регіони країни.

Внаслідок атаки зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 9 різних локаціях, також повідомляється про падіння уламків на одній локації. Відбивали повітряний напад зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, авіація та підрозділи безпілотних систем.

Станом на ранок бойова робота триває, оскільки в повітряному просторі ще залишається декілька ворожих безпілотників. Громадян закликають залишатися в укриттях до завершення тривоги.

Оперативна ситуація на фронті: протягом доби зафіксовано 211 бойових зіткнень - Генштаб