02:44 • 17961 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 25422 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 37594 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 41208 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 41277 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 56955 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 77654 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 67495 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 87402 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 48201 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
Сили оборони знешкодили 39 ворожих БпЛА під час нічних повітряних атак на Україну

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Вночі 4 січня 2026 року російські окупанти атакували Україну 52 ударними безпілотниками. Сили оборони збили або подавили 39 ворожих цілей, включаючи близько 40 "шахедів".

Сили оборони знешкодили 39 ворожих БпЛА під час нічних повітряних атак на Україну

У ніч на 4 січня 2026 року російські окупаційні війська атакували Україну 52 ударними безпілотниками типів Shahed, "Гербера" та дронами інших моделей. За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 08:00 підрозділам ППО вдалося збити або подавити засобами РЕБ 39 ворожих цілей, пише УНН.

Деталі

Пуски здійснювалися з районів орла, брянська, курська (рф) та з окупованого Донецька. Близько 40 одиниць із загальної кількості склали дрони-камікадзе типу "шахед". Основний удар було спрямовано на північні та східні регіони країни.

Внаслідок атаки зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 9 різних локаціях, також повідомляється про падіння уламків на одній локації. Відбивали повітряний напад зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, авіація та підрозділи безпілотних систем.

Станом на ранок бойова робота триває, оскільки в повітряному просторі ще залишається декілька ворожих безпілотників. Громадян закликають залишатися в укриттях до завершення тривоги. 

Оперативна ситуація на фронті: протягом доби зафіксовано 211 бойових зіткнень - Генштаб04.01.26, 08:23 • 216 переглядiв

Степан Гафтко

