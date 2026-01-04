Оперативна ситуація на фронті: протягом доби зафіксовано 211 бойових зіткнень - Генштаб
Київ • УНН
Протягом минулої доби ворог здійснив 211 бойових зіткнень та залучив для ударів понад 4800 дронів-камікадзе. Зафіксовано понад 2700 обстрілів позицій українських військ та мирних міст.
Розпочалася 1411-та доба повномасштабного вторгнення рф в Україну. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби ситуація на фронті залишалася напруженою: ворог здійснив понад 210 атак та залучив для ударів понад 4800 дронів-камікадзе, пише УНН.
Деталі
Протягом суботи противник завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, використавши 174 керовані авіабомби (КАБ). Під масованими авіаударами опинилися населені пункти Запорізької області, зокрема Гуляйполе, Білогір’я та Залізничне. Загалом зафіксовано понад 2700 обстрілів позицій українських військ та мирних міст, зокрема 45 - із реактивних систем залпового вогню.
У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та техніки окупантів.
Ситуація на ключових напрямках
Найвища активність ворога спостерігається на Покровському та Гуляйпільському напрямках.
Покровський напрямок: наші захисники зупинили 40 штурмових дій агресора у районах Покровська, Мирнограда, Родинського та Удачного.
Гуляйпільський напрямок: Сили оборони відбили 36 спроб ворога просунутися в районах Гуляйполя, Успенівки та Дорожнянки.
Лиманський напрямок: ворог атакував 22 рази, намагаючись вклинитися в оборону біля Зарічного, Ямполя та Новоселівки.
Олександрівський напрямок: зафіксовано 21 атаку в районах Ялти, Вишневого та Злагоди.
Костянтинівський напрямок: окупанти здійснили 18 атак, зокрема у бік Іванопілля та Плещіївки.
На Куп’янському напрямку зафіксовано 14 атак, на Південно-Слобожанському - 19.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві спроби штурму в районі Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
