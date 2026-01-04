Оперативна ситуація на фронті: протягом доби зафіксовано 211 бойових зіткнень - Генштаб

$42.170.00
49.550.00
ukenru
02:44 • 17089 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 24453 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 36671 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 40350 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 40642 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 56623 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 77341 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 67394 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 87278 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 48156 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
2.2м/с
72%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Через ймовірний підпал 50 тисяч домогосподарств Берліна залишилися без електроенергії3 січня, 20:47 • 5614 перегляди
Airbus перевищив річний план поставок літаків у 2025 році3 січня, 21:10 • 6080 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 8156 перегляди
Латвія передасть Україні чергову партію конфіскованих авто, серед яких люксовий Lincoln01:07 • 5888 перегляди
Масована атака дронів на москву: вибухи у підмосков'ї та закриті аеропорти04:24 • 3758 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 72401 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 91238 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 103405 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 240039 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 172201 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Нью-Йорк
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 8232 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 61727 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 71491 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 69204 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 172201 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
AH-64 Apache

Оперативна ситуація на фронті: протягом доби зафіксовано 211 бойових зіткнень - Генштаб

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Протягом минулої доби ворог здійснив 211 бойових зіткнень та залучив для ударів понад 4800 дронів-камікадзе. Зафіксовано понад 2700 обстрілів позицій українських військ та мирних міст.

Оперативна ситуація на фронті: протягом доби зафіксовано 211 бойових зіткнень - Генштаб

Розпочалася 1411-та доба повномасштабного вторгнення рф в Україну. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби ситуація на фронті залишалася напруженою: ворог здійснив понад 210 атак та залучив для ударів понад 4800 дронів-камікадзе, пише УНН.

Деталі

Протягом суботи противник завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, використавши 174 керовані авіабомби (КАБ). Під масованими авіаударами опинилися населені пункти Запорізької області, зокрема Гуляйполе, Білогір’я та Залізничне. Загалом зафіксовано понад 2700 обстрілів позицій українських військ та мирних міст, зокрема 45 - із реактивних систем залпового вогню.

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та техніки окупантів.

Ситуація на ключових напрямках

Найвища активність ворога спостерігається на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Покровський напрямок: наші захисники зупинили 40 штурмових дій агресора у районах Покровська, Мирнограда, Родинського та Удачного.

Гуляйпільський напрямок: Сили оборони відбили 36 спроб ворога просунутися в районах Гуляйполя, Успенівки та Дорожнянки.

Лиманський напрямок: ворог атакував 22 рази, намагаючись вклинитися в оборону біля Зарічного, Ямполя та Новоселівки.

Олександрівський напрямок: зафіксовано 21 атаку в районах Ялти, Вишневого та Злагоди.

Костянтинівський напрямок: окупанти здійснили 18 атак, зокрема у бік Іванопілля та Плещіївки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 14 атак, на Південно-Слобожанському - 19.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві спроби штурму в районі Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. 

Сили оборони знешкодили ще 900 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога04.01.26, 07:00 • 1322 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Покровськ
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Ялта
Гуляйполе
Україна