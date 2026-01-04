$42.170.00
17096 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
Boeing AH-64 Apache

Оперативная ситуация на фронте: в течение суток зафиксировано 211 боевых столкновений - Генштаб

Киев • УНН

 8 просмотра

За прошедшие сутки враг совершил 211 боевых столкновений и задействовал для ударов более 4800 дронов-камикадзе. Зафиксировано более 2700 обстрелов позиций украинских войск и мирных городов.

Оперативная ситуация на фронте: в течение суток зафиксировано 211 боевых столкновений - Генштаб

Начались 1411-е сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки ситуация на фронте оставалась напряженной: враг совершил более 210 атак и задействовал для ударов более 4800 дронов-камикадзе, пишет УНН.

Детали

В течение субботы противник нанес один ракетный и 67 авиационных ударов, использовав 174 управляемые авиабомбы (УАБ). Под массированными авиаударами оказались населенные пункты Запорожской области, в частности Гуляйполе, Белогорье и Зализничное. Всего зафиксировано более 2700 обстрелов позиций украинских войск и мирных городов, в том числе 45 - из реактивных систем залпового огня.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и техники оккупантов.

Ситуация на ключевых направлениях

Наивысшая активность врага наблюдается на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Покровское направление: наши защитники остановили 40 штурмовых действий агрессора в районах Покровска, Мирнограда, Родинского и Удачного.

Гуляйпольское направление: Силы обороны отбили 36 попыток врага продвинуться в районах Гуляйполя, Успеновки и Дорожнянки.

Лиманское направление: враг атаковал 22 раза, пытаясь вклиниться в оборону возле Заречного, Ямполя и Новоселовки.

Александровское направление: зафиксирована 21 атака в районах Ялты, Вишневого и Злагоды.

Константиновское направление: оккупанты совершили 18 атак, в частности в сторону Иванополья и Плещеевки.

На Купянском направлении зафиксировано 14 атак, на Южно-Слобожанском - 19.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две попытки штурма в районе Антоновского моста. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. 

Силы обороны обезвредили еще 900 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
04.01.26, 07:00

Степан Гафтко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Покровск
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Ялта
Гуляйполе
Украина