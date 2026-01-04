Оперативная ситуация на фронте: в течение суток зафиксировано 211 боевых столкновений - Генштаб
Киев • УНН
За прошедшие сутки враг совершил 211 боевых столкновений и задействовал для ударов более 4800 дронов-камикадзе. Зафиксировано более 2700 обстрелов позиций украинских войск и мирных городов.
Начались 1411-е сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки ситуация на фронте оставалась напряженной: враг совершил более 210 атак и задействовал для ударов более 4800 дронов-камикадзе, пишет УНН.
Детали
В течение субботы противник нанес один ракетный и 67 авиационных ударов, использовав 174 управляемые авиабомбы (УАБ). Под массированными авиаударами оказались населенные пункты Запорожской области, в частности Гуляйполе, Белогорье и Зализничное. Всего зафиксировано более 2700 обстрелов позиций украинских войск и мирных городов, в том числе 45 - из реактивных систем залпового огня.
В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и техники оккупантов.
Ситуация на ключевых направлениях
Наивысшая активность врага наблюдается на Покровском и Гуляйпольском направлениях.
Покровское направление: наши защитники остановили 40 штурмовых действий агрессора в районах Покровска, Мирнограда, Родинского и Удачного.
Гуляйпольское направление: Силы обороны отбили 36 попыток врага продвинуться в районах Гуляйполя, Успеновки и Дорожнянки.
Лиманское направление: враг атаковал 22 раза, пытаясь вклиниться в оборону возле Заречного, Ямполя и Новоселовки.
Александровское направление: зафиксирована 21 атака в районах Ялты, Вишневого и Злагоды.
Константиновское направление: оккупанты совершили 18 атак, в частности в сторону Иванополья и Плещеевки.
На Купянском направлении зафиксировано 14 атак, на Южно-Слобожанском - 19.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две попытки штурма в районе Антоновского моста. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
