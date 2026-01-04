Силы обороны обезвредили еще 900 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 900 оккупантов. Общие потери врага по состоянию на утро 4 января 2026 года составляют более 1,2 миллиона человек.
За прошедшие сутки российские оккупационные войска потеряли на фронте 900 человек убитыми и ранеными. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал актуальные данные о потерях противника по состоянию на утро 4 января 2026 года, пишет УНН.
Подробности
Помимо значительных потерь в живой силе, украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники. Наибольшие потери враг понес в сегменте беспилотников и автомобильной техники.
Общая статистика потерь врага с начала полномасштабного вторжения:
- Личный состав: около 1211 530 (+900) человек;
- Танки: 11 499 (+2) ед;
- Артиллерийские системы: 35756 (+12) ед;
- Средства ПВО: 1 268 (+1) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 99 860 (+278) ед;
- Автомобильная техника и автоцистерны: 72 776 (+88) ед.
Показатели в категориях боевых бронированных машин (23 855 ед.), РСЗО (1 590 ед.), авиации (434 самолета и 347 вертолетов) и специальной техники (4 035 ед.) за последние сутки остались без изменений.
Наивысшая интенсивность боевых действий сохраняется на восточных направлениях, где противник продолжает штурмовые действия, несмотря на высокую цену продвижения.
Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим!
