Силы обороны обезвредили еще 900 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

02:44
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 20095 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 33592 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 37619 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 38579 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 55466 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 76270 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 67008 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 86850 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 47954 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
публикации
Эксклюзивы
Администрация Трампа оправдывает захват Мадуро прецедентом вторжения в Панаму 1989 года
3 января, 19:46
Над Украиной взошел Суперлуние и ожидается пик метеорного потока Квадрантиды
3 января, 20:15
Из-за вероятного поджога 50 тысяч домохозяйств Берлина остались без электроэнергии
3 января, 20:47
Airbus перевыполнил годовой план поставок самолетов в 2025 году
3 января, 21:10
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино
3 января, 22:58
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex
2 января, 09:26
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы
1 января, 17:58
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки
1 января, 11:39
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23
31 декабря, 20:23 • 238121 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?
31 декабря, 16:46
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Марко Рубио
Пэм Бонди
Владимир Зеленский
Венесуэла
Соединённые Штаты
Украина
Нью-Йорк
Франция
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино
3 января, 22:58
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фото
1 января, 12:15
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 года
1 января, 00:07
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать
1 января, 00:00
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?
31 декабря, 16:46
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Boeing AH-64 Apache

Силы обороны обезвредили еще 900 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев • УНН

 • 534 просмотра

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 900 оккупантов. Общие потери врага по состоянию на утро 4 января 2026 года составляют более 1,2 миллиона человек.

Силы обороны обезвредили еще 900 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

За прошедшие сутки российские оккупационные войска потеряли на фронте 900 человек убитыми и ранеными. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал актуальные данные о потерях противника по состоянию на утро 4 января 2026 года, пишет УНН.

Подробности

Помимо значительных потерь в живой силе, украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники. Наибольшие потери враг понес в сегменте беспилотников и автомобильной техники.

Общая статистика потерь врага с начала полномасштабного вторжения:

  • Личный состав: около 1211 530 (+900) человек;
    • Танки: 11 499 (+2) ед;
      • Артиллерийские системы: 35756 (+12) ед;
        • Средства ПВО: 1 268 (+1) ед;
          • БпЛА оперативно-тактического уровня: 99 860 (+278) ед;
            • Автомобильная техника и автоцистерны: 72 776 (+88) ед.

              Показатели в категориях боевых бронированных машин (23 855 ед.), РСЗО (1 590 ед.), авиации (434 самолета и 347 вертолетов) и специальной техники (4 035 ед.) за последние сутки остались без изменений.

              Наивысшая интенсивность боевых действий сохраняется на восточных направлениях, где противник продолжает штурмовые действия, несмотря на высокую цену продвижения.

              Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим!

              - отметили в Генштабе.

              На фронте 191 боевое столкновение, самая тяжелая ситуация на Покровском и Гуляйпольском направлениях – Генштаб
03.01.26, 22:25

              Степан Гафтко

              Война в Украине
              Техника
              Военное положение
              Война в Украине
              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины