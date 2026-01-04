Сили оборони знешкодили ще 900 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Минулої доби Сили оборони України ліквідували 900 окупантів. Загальні втрати ворога станом на ранок 4 січня 2026 року становлять понад 1,2 мільйона осіб.
Протягом минулої доби російські загарбницькі війська втратили на фронті 900 осіб вбитими та пораненими. Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив актуальні дані щодо втрат противника станом на ранок 4 січня 2026 року, пише УНН.
Деталі
Окрім значних втрат у живій силі, українські захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки. Найбільших втрат ворог зазнав у сегменті безпілотників та автомобільної техніки.
Загальна статистика втрат ворога з початку повномасштабного вторгнення:
- Особовий склад: близько 1211 530 (+900) осіб;
- Танки: 11 499 (+2) од;
- Артилерійські системи: 35756 (+12) од;
- Засоби ППО: 1 268 (+1) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 99 860 (+278) од;
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 72 776 (+88) од.
Показники в категоріях бойових броньованих машин (23 855 од.), РСЗВ (1 590 од.), авіації (434 літаки та 347 гелікоптерів) та спеціальної техніки (4 035 од.) за останню добу залишилися без змін.
Найвища інтенсивність бойових дій зберігається на східних напрямках, де противник продовжує штурмові дії, попри високу ціну просування.
Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо!
