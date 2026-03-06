Трамп приказал вчетверо увеличить производство новейшего вооружения США
Дональд Трамп договорился с оборонными компаниями США о четырехкратном увеличении выпуска оружия "изысканного класса". Это решение принято для обеспечения потребностей армии, несмотря на уже имеющиеся значительные запасы.
Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренностей с крупнейшими оборонными компаниями страны о радикальном расширении масштабов производства оружия. По результатам встречи с руководителями ведущих корпораций, было принято решение о четырехкратном увеличении выпуска вооружения так называемого "изысканного класса". Об этом Трамп сообщил на странице в Truthsocial, пишет УНН.
Детали
В переговорах приняли участие генеральные директоры таких компаний, как BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon. Трамп отметил, что США уже имеют практически неограниченные запасы боеприпасов среднего и выше среднего классов, которые сейчас применяются в Иране и недавно использовались в Венесуэле.
Несмотря на значительные имеющиеся ресурсы, администрация приняла решение о дополнительном увеличении объемов заказов на этих уровнях для обеспечения потребностей армии.
Дальнейшие планы и сроки реализации
Они (компании-производители – ред.) согласились вчетверо увеличить производство вооружения "изысканного класса", поскольку мы хотим как можно скорее достичь самых высоких показателей количества
Президент подчеркнул высокую интенсивность работы оборонного промышленного комплекса, отметив, что следующая встреча с руководителями компаний запланирована уже через два месяца.
Основной фокус администрации направлен на соблюдение жестких графиков производства и быстрое развертывание новых линий выпуска высокотехнологичного оружия. Трамп поблагодарил участников за сотрудничество, подтвердив намерение США удерживать лидерство в сфере военных технологий и обеспечения.
