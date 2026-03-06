Трамп приказал вчетверо увеличить производство новейшего вооружения США

$43.810.09
50.900.07
ukenru
6 марта, 15:35 • 23576 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 33312 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 29629 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 51333 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 24531 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 23038 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 22043 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 20288 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 20490 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22 • 17875 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
77%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 29797 просмотра
Экс-прокурор САП предположил, что директор НАБУ расчищает энергорынок под одного из своих – его жена принимала участие в схемах6 марта, 13:37 • 5914 просмотра
Захват инкассаторов в Венгрии - Будапешт показал кадры задержания и изъятой наличностиPhotoVideo6 марта, 14:16 • 4910 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 22242 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video15:48 • 8076 просмотра
публикации
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 22296 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 29849 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 51336 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 33733 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 41870 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Андрей Пышный
Музыкант
Актуальные места
Украина
Иран
Венгрия
Соединённые Штаты
Израиль
Реклама
УНН Lite
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto18:52 • 4278 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video15:48 • 8140 просмотра
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 29924 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 26507 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 28214 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Дипломатка
Хранитель

Трамп приказал вчетверо увеличить производство новейшего вооружения США

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Дональд Трамп договорился с оборонными компаниями США о четырехкратном увеличении выпуска оружия "изысканного класса". Это решение принято для обеспечения потребностей армии, несмотря на уже имеющиеся значительные запасы.

Трамп приказал вчетверо увеличить производство новейшего вооружения США
Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренностей с крупнейшими оборонными компаниями страны о радикальном расширении масштабов производства оружия. По результатам встречи с руководителями ведущих корпораций, было принято решение о четырехкратном увеличении выпуска вооружения так называемого "изысканного класса". Об этом Трамп сообщил на странице в Truthsocial, пишет УНН.

Детали

В переговорах приняли участие генеральные директоры таких компаний, как BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon. Трамп отметил, что США уже имеют практически неограниченные запасы боеприпасов среднего и выше среднего классов, которые сейчас применяются в Иране и недавно использовались в Венесуэле.

Белый дом заявил, что кампания в Иране может продлиться от четырех до шести недель06.03.26, 22:19 • 2384 просмотра

Несмотря на значительные имеющиеся ресурсы, администрация приняла решение о дополнительном увеличении объемов заказов на этих уровнях для обеспечения потребностей армии.

Дальнейшие планы и сроки реализации

Они (компании-производители – ред.) согласились вчетверо увеличить производство вооружения "изысканного класса", поскольку мы хотим как можно скорее достичь самых высоких показателей количества

– заявил Трамп по итогам встречи.

Президент подчеркнул высокую интенсивность работы оборонного промышленного комплекса, отметив, что следующая встреча с руководителями компаний запланирована уже через два месяца.

Основной фокус администрации направлен на соблюдение жестких графиков производства и быстрое развертывание новых линий выпуска высокотехнологичного оружия. Трамп поблагодарил участников за сотрудничество, подтвердив намерение США удерживать лидерство в сфере военных технологий и обеспечения.

Трамп заявил, что Куба "скоро падет"06.03.26, 22:44 • 1678 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Боинг
Northrop Grumman
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран