Белый дом заявил, что кампания в Иране может продлиться от четырех до шести недель

Военная кампания США против Ирана может занять от четырех до шести недель. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт несколько минут назад, добавив, что США уверенно движутся к установлению контроля над иранским воздушным пространством, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Ливитт добавила, что США будут считать Иран "безоговорочной капитуляцией", как только Дональд Трамп определит, что страна больше не "угрожает" Соединенным Штатам.

Президент имеет в виду, что когда он, как главнокомандующий Вооруженными Силами США, определит, что Иран больше не представляет угрозы для Соединенных Штатов Америки, и цели операции "Эпическая ярость" будут полностью реализованы, тогда Иран, по сути, окажется в состоянии безоговорочной капитуляции, независимо от того, заявят они об этом сами или нет - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Только Трамп решит, когда Иран "безоговорочно капитулирует" - Белый дом

Трамп заявил сегодня, что только "безоговорочная капитуляция" Тегерана положит конец совместному американо-израильскому наступлению, начатому семь дней назад.

Добавим

Что касается сроков, президент США ранее предполагал, что война продлится примерно четыре-пять недель, но сегодня она может затянуться "гораздо дольше". Пит Хегсет, его министр обороны, заявил, что операция США продлится "столько, сколько потребуется" для достижения своих целей в Иране, сказав вчера: "Наши сроки — наши, и только наши".

Ливитт, выступая перед встречей Трампа с крупными оборонными подрядчиками, заявила журналистам в Белом доме, что у США достаточно запасов оружия для удовлетворения всех своих оперативных потребностей в Иране.

Она добавила, что США рассматривают ряд потенциальных кандидатов на пост лидера Ирана, но не предоставила никаких подробностей.

США прогнозировали, что операция против Ирана продлится 4-5 недель, но есть потенциал для ее продолжения - Трамп