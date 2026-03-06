Белый дом заявил, что кампания в Иране может продлиться от четырех до шести недель

$43.810.09
50.900.07
ukenru
15:35 • 22353 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
15:23 • 30415 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 28058 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 49051 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 23611 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 22469 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 21510 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 19998 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 20293 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22 • 17654 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0.7м/с
78%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 32609 просмотра
В Венгрии утверждают, что уже "выслали" семерых украинцев, задержанных с инкассаторскими авто6 марта, 11:39 • 11702 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 28462 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов14:46 • 20933 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video15:48 • 6332 просмотра
публикации
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов14:46 • 21024 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 28548 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 49045 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 32681 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 41208 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Пышный
Андрей Сибига
Музыкант
Актуальные места
Украина
Венгрия
Соединённые Штаты
Иран
Будапешт
Реклама
УНН Lite
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto18:52 • 3394 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video15:48 • 6458 просмотра
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 29563 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 26179 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 27891 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление

Белый дом заявил, что кампания в Иране может продлиться от четырех до шести недель

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что военная кампания США против Ирана может продлиться от четырех до шести недель. США уверенно движутся к установлению контроля над иранским воздушным пространством.

Белый дом заявил, что кампания в Иране может продлиться от четырех до шести недель

Военная кампания США против Ирана может занять от четырех до шести недель. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт несколько минут назад, добавив, что США уверенно движутся к установлению контроля над иранским воздушным пространством, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Ливитт добавила, что США будут считать Иран "безоговорочной капитуляцией", как только Дональд Трамп определит, что страна больше не "угрожает" Соединенным Штатам.

Президент имеет в виду, что когда он, как главнокомандующий Вооруженными Силами США, определит, что Иран больше не представляет угрозы для Соединенных Штатов Америки, и цели операции "Эпическая ярость" будут полностью реализованы, тогда Иран, по сути, окажется в состоянии безоговорочной капитуляции, независимо от того, заявят они об этом сами или нет 

- добавила пресс-секретарь Белого дома.

Только Трамп решит, когда Иран "безоговорочно капитулирует" - Белый дом06.03.26, 20:55 • 3152 просмотра

Трамп заявил сегодня, что только "безоговорочная капитуляция" Тегерана положит конец совместному американо-израильскому наступлению, начатому семь дней назад.

Добавим

Что касается сроков, президент США ранее предполагал, что война продлится примерно четыре-пять недель, но сегодня она может затянуться "гораздо дольше". Пит Хегсет, его министр обороны, заявил, что операция США продлится "столько, сколько потребуется" для достижения своих целей в Иране, сказав вчера: "Наши сроки — наши, и только наши".

Ливитт, выступая перед встречей Трампа с крупными оборонными подрядчиками, заявила журналистам в Белом доме, что у США достаточно запасов оружия для удовлетворения всех своих оперативных потребностей в Иране.

Она добавила, что США рассматривают ряд потенциальных кандидатов на пост лидера Ирана, но не предоставила никаких подробностей.

США прогнозировали, что операция против Ирана продлится 4-5 недель, но есть потенциал для ее продолжения - Трамп02.03.26, 19:14 • 14894 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Каролин Ливитт
Пит Хегсетх
Израиль
Хранитель
Белый дом
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран