Білий дім заявив, що кампанія в Ірані може тривати від чотирьох до шести тижнів

Військова кампанія США проти Ірану може зайняти від чотирьох до шести тижнів. Про це заявила речник Білого дому Керолайн Лівітт кілька хвилин тому, додавши, що США впевнено рухаються до встановлення контролю над іранським повітряним простором, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Лівітт додала, що США вважатимуть Іран "беззастережною капітуляцією", як тільки Дональд Трамп визначить, що країна більше не "загрожує" Сполученим Штатам.

Президент має на увазі, що коли він, як головнокомандувач Збройних Сил США, визначить, що Іран більше не становить загрози для Сполучених Штатів Америки, і цілі операції "Епічна лють" будуть повністю реалізовані, тоді Іран, по суті, опиниться в стані беззастережної капітуляції, незалежно від того, заявлять вони про це самі чи ні - додала речниця Білого дому.

Лише Трамп вирішить, коли Іран "беззастережно капітулює" - Білий дім

Трамп заявив сьогодні, що тільки "беззастережна капітуляція" Тегерана покладе край спільному американо-ізраїльському наступу, розпочатому сім днів тому.

Додамо

Щодо термінів, президент США раніше припускав, що війна триватиме приблизно чотири-п'ять тижнів, але сьогодні вона може затягтися "набагато довше". Піт Гегсет, його міністр оборони, заявив, що операція США триватиме "стільки, скільки потрібно" для досягнення своїх цілей в Ірані, сказавши вчора: "Наші терміни — наші, і лише наші".

Лівітт, виступаючи перед зустріччю Трампа з великими оборонними підрядниками, заявила журналістам у Білому домі, що в США достатньо запасів зброї для задоволення всіх своїх оперативних потреб в Ірані.

Вона додала, що США розглядають низку потенційних кандидатів на посаду лідера Ірану, але не надала жодних подробиць.

