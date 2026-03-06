Только Трамп решит, когда Иран "безоговорочно капитулирует" - Белый дом

Решение о том, как будет выглядеть "безоговорочная капитуляция" Ирана, примет президент США Дональд Трамп. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает УНН.

Президент имеет в виду, что когда он, как главнокомандующий Вооруженными силами США, определит, что Иран больше не представляет угрозы для Соединенных Штатов Америки и цели операции "Эпическая ярость" будут полностью достигнуты, тогда Иран, по сути, окажется в состоянии безоговорочной капитуляции, независимо от того, заявят они об этом сами или нет - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Трамп планирует смену власти в Иране и имеет свой список вероятных лидеров

"Честно говоря, - продолжила она, - у них не так много людей, которые могли бы сказать это за них, потому что Соединенные Штаты и Государство Израиль полностью уничтожили более 50 лидеров бывшего террористического режима, включая самого Верховного лидера".

Объяснение Ливитт, как и сообщение Трампа, не содержало никаких конкретных требований к иранским лидерам отказаться от своих ядерных амбиций или террористических группировок.

Напомним

Ранее американский лидер Дональд Трамп на своей платформе Truth Social определил условие прекращения ударов США по Ирану, а именно - безусловная капитуляция.