15:35 • 20392 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
15:23 • 26117 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 25648 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 45242 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 22098 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 21631 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 20858 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 19693 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 20065 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22 • 17392 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
Только Трамп решит, когда Иран "безоговорочно капитулирует" - Белый дом

Киев • УНН

 • 1282 просмотра

Иран, по сути, окажется в состоянии безоговорочной капитуляции, когда президент США решит, что страна не представляет угрозы для Америки, сообщили в Белом доме.

Только Трамп решит, когда Иран "безоговорочно капитулирует" - Белый дом

Решение о том, как будет выглядеть "безоговорочная капитуляция" Ирана, примет президент США Дональд Трамп. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает УНН.

Президент имеет в виду, что когда он, как главнокомандующий Вооруженными силами США, определит, что Иран больше не представляет угрозы для Соединенных Штатов Америки и цели операции "Эпическая ярость" будут полностью достигнуты, тогда Иран, по сути, окажется в состоянии безоговорочной капитуляции, независимо от того, заявят они об этом сами или нет 

- сказала пресс-секретарь Белого дома.

Трамп планирует смену власти в Иране и имеет свой список вероятных лидеров06.03.26, 07:39 • 5988 просмотров

"Честно говоря, - продолжила она, - у них не так много людей, которые могли бы сказать это за них, потому что Соединенные Штаты и Государство Израиль полностью уничтожили более 50 лидеров бывшего террористического режима, включая самого Верховного лидера".

Объяснение Ливитт, как и сообщение Трампа, не содержало никаких конкретных требований к иранским лидерам отказаться от своих ядерных амбиций или террористических группировок.

Напомним

Ранее американский лидер Дональд Трамп на своей платформе Truth Social определил условие прекращения ударов США по Ирану, а именно - безусловная капитуляция.

Антонина Туманова

