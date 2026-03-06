$43.720.26
Трамп планирует смену власти в Иране и имеет свой список вероятных лидеров

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Дональд Трамп заявил о намерении ликвидировать руководство Ирана, заменив его лояльным лидером. У него уже есть кандидаты, которых он защищает, и он обещает быструю трансформацию без наземной операции.

Трамп планирует смену власти в Иране и имеет свой список вероятных лидеров

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении полностью ликвидировать нынешнюю руководящую структуру Ирана, заменив ее лояльным и эффективным руководством. В телефонном разговоре с NBC News он отметил, что уже имеет на примете нескольких кандидатов, способных быстро восстановить страну, и лично следит за их безопасностью в условиях войны. Об этом пишет УНН.

Детали

Трамп подчеркнул, что Вашингтон стремится к максимально быстрой трансформации иранской политической системы без многолетнего переходного периода. По его словам, имена потенциальных лидеров держатся в секрете, однако администрация принимает меры, чтобы эти лица пережили военные действия живыми. Президент добавил, что темпы и интенсивность атак будут только возрастать, пока правящая верхушка Ирана не будет окончательно устранена.

Мы хотим зайти и все очистить. Нам не нужен кто-то, кто будет отстраивать все в течение 10 лет. Мы хотим, чтобы у них был хороший лидер

– заявил Трамп.

Военный потенциал и отказ от наземной операции

Комментируя заявления иранского МИД, Трамп отметил, что противник фактически потерял свой флот и основные военные ресурсы, что делает их угрозы неактуальными. Он дал понять, что наземная операция пока не является приоритетом, поскольку текущая тактика воздушных и ракетных ударов демонстрирует высокую эффективность в разрушении вражеской инфраструктуры.

Степан Гафтко

Новости Мира
Вашингтон
Дональд Трамп
Иран