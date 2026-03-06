Трамп планує зміну влади в Ірані та має свій список ймовірних лідерів

Президент США Дональд Трамп заявив про намір повністю ліквідувати нинішню керівну структуру Ірану, замінивши її лояльним та ефективним керівництвом. У телефонній розмові з NBC News він зазначив, що вже має на прикметі кількох кандидатів, здатних швидко відновити країну, та особисто стежить за їхньою безпекою в умовах війни. Про це пише УНН.

Трамп підкреслив, що Вашингтон прагне максимально швидкої трансформації іранської політичної системи без багаторічного перехідного періоду. За його словами, імена потенційних лідерів тримаються в секреті, проте адміністрація вживає заходів, щоб ці особи пережили воєнні дії живими. Президент додав, що темпи та інтенсивність атак лише зростатимуть, поки керівна верхівка Ірану не буде остаточно усунута.

Ми хочемо зайти та все очистити. Нам не потрібен хтось, хто буде відбудовувати все протягом 10 років. Ми хочемо, щоб у них був хороший лідер