Трамп планує зміну влади в Ірані та має свій список ймовірних лідерів
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про намір ліквідувати керівництво Ірану, замінивши його лояльним лідером. Він вже має кандидатів, яких захищає, і обіцяє швидку трансформацію без наземної операції.
Президент США Дональд Трамп заявив про намір повністю ліквідувати нинішню керівну структуру Ірану, замінивши її лояльним та ефективним керівництвом. У телефонній розмові з NBC News він зазначив, що вже має на прикметі кількох кандидатів, здатних швидко відновити країну, та особисто стежить за їхньою безпекою в умовах війни. Про це пише УНН.
Деталі
Трамп підкреслив, що Вашингтон прагне максимально швидкої трансформації іранської політичної системи без багаторічного перехідного періоду. За його словами, імена потенційних лідерів тримаються в секреті, проте адміністрація вживає заходів, щоб ці особи пережили воєнні дії живими. Президент додав, що темпи та інтенсивність атак лише зростатимуть, поки керівна верхівка Ірану не буде остаточно усунута.
Ми хочемо зайти та все очистити. Нам не потрібен хтось, хто буде відбудовувати все протягом 10 років. Ми хочемо, щоб у них був хороший лідер
Військовий потенціал та відмова від наземної операції
Коментуючи заяви іранського МЗС, Трамп зауважив, що противник фактично втратив свій флот та основні військові ресурси, що робить їхні погрози неактуальними. Він дав зрозуміти, що наземна операція наразі не є пріоритетом, оскільки поточна тактика повітряних та ракетних ударів демонструє високу ефективність у руйнуванні ворожої інфраструктури.
