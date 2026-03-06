$43.720.26
5 березня, 23:07 • 10068 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 19794 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 25110 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 56477 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 99037 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 50884 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 44776 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 71466 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 26906 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 50627 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Трамп планує зміну влади в Ірані та має свій список ймовірних лідерів

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Дональд Трамп заявив про намір ліквідувати керівництво Ірану, замінивши його лояльним лідером. Він вже має кандидатів, яких захищає, і обіцяє швидку трансформацію без наземної операції.

Трамп планує зміну влади в Ірані та має свій список ймовірних лідерів

Президент США Дональд Трамп заявив про намір повністю ліквідувати нинішню керівну структуру Ірану, замінивши її лояльним та ефективним керівництвом. У телефонній розмові з NBC News він зазначив, що вже має на прикметі кількох кандидатів, здатних швидко відновити країну, та особисто стежить за їхньою безпекою в умовах війни. Про це пише УНН.

Деталі

Трамп підкреслив, що Вашингтон прагне максимально швидкої трансформації іранської політичної системи без багаторічного перехідного періоду. За його словами, імена потенційних лідерів тримаються в секреті, проте адміністрація вживає заходів, щоб ці особи пережили воєнні дії живими. Президент додав, що темпи та інтенсивність атак лише зростатимуть, поки керівна верхівка Ірану не буде остаточно усунута.

Ми хочемо зайти та все очистити. Нам не потрібен хтось, хто буде відбудовувати все протягом 10 років. Ми хочемо, щоб у них був хороший лідер

– заявив Трамп.

Військовий потенціал та відмова від наземної операції

Коментуючи заяви іранського МЗС, Трамп зауважив, що противник фактично втратив свій флот та основні військові ресурси, що робить їхні погрози неактуальними. Він дав зрозуміти, що наземна операція наразі не є пріоритетом, оскільки поточна тактика повітряних та ракетних ударів демонструє високу ефективність у руйнуванні ворожої інфраструктури.

Трамп хоче бути "залученим до призначення" наступного лідера Ірану, а сина Хаменеї називає "неприйнятним"05.03.26, 19:09 • 5908 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Вашингтон
Дональд Трамп
Іран