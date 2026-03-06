$43.810.09
13:05 • 5654 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 13677 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 10060 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
11:26 • 14374 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
10:48 • 15247 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
09:57 • 16671 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32 • 17582 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22 • 15629 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
6 березня, 07:00 • 14026 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07 • 21246 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
Меню
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трамп заявив, що жодної угоди з Іраном не буде до "беззастережної капітуляції"

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Дональд Трамп заявив, що з Іраном не буде жодної угоди, окрім безумовної капітуляції. Він зазначив, що хоче довести це до кінця, а також брати участь у призначенні наступника Верховного лідера Ірану.

Трамп заявив, що жодної угоди з Іраном не буде до "беззастережної капітуляції"

Американський лідер Дональд Трамп на своїй платформі Truth Social визначив умову припинення ударів США по Ірану, а саме - безумовна капітуляція, передає УНН.

З Іраном не буде жодної угоди, окрім безумовної капітуляції! 

- написав Трамп.

Деталі

Президент США поки що відмовився назвати терміни припинення воєнних дій з режимом, заявивши журналу Time в інтерв'ю, опублікованому пізно ввечері, що, на його думку, цілей адміністрації можна досягти протягом чотирьох-п'яти тижнів, але він "не має обмежень у часі ні на що" і хоче "довести це до кінця".

США прогнозували, що операція проти Ірану триватиме 4-5 тижнів, але є потенціал для її продовження - Трамп02.03.26, 19:14 • 14868 переглядiв

"Після цього та обрання великого та прийнятного лідера(ів), ми та багато наших чудових і дуже сміливих союзників і партнерів будемо невпинно працювати, щоб повернути Іран з межі знищення, зробивши його економічно більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше", – написав він у п'ятницю. "Іран матиме велике майбутнє. "Зробіть Іран ​​знову великим (MIGA!)".

Трамп заявив, що хоче "брати участь у призначенні" наступника Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, якого разом з низкою інших керівників Ірану було вбито в суботу.

Трамп хоче бути "залученим до призначення" наступного лідера Ірану, а сина Хаменеї називає "неприйнятним"05.03.26, 19:09 • 6880 переглядiв

Антоніна Туманова

