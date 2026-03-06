Трамп заявив, що жодної угоди з Іраном не буде до "беззастережної капітуляції"

Американський лідер Дональд Трамп на своїй платформі Truth Social визначив умову припинення ударів США по Ірану, а саме - безумовна капітуляція, передає УНН.

З Іраном не буде жодної угоди, окрім безумовної капітуляції! - написав Трамп.

Деталі

Президент США поки що відмовився назвати терміни припинення воєнних дій з режимом, заявивши журналу Time в інтерв'ю, опублікованому пізно ввечері, що, на його думку, цілей адміністрації можна досягти протягом чотирьох-п'яти тижнів, але він "не має обмежень у часі ні на що" і хоче "довести це до кінця".

"Після цього та обрання великого та прийнятного лідера(ів), ми та багато наших чудових і дуже сміливих союзників і партнерів будемо невпинно працювати, щоб повернути Іран з межі знищення, зробивши його економічно більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше", – написав він у п'ятницю. "Іран матиме велике майбутнє. "Зробіть Іран ​​знову великим (MIGA!)".

Трамп заявив, що хоче "брати участь у призначенні" наступника Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, якого разом з низкою інших керівників Ірану було вбито в суботу.

