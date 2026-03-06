Трамп заявил, что никакого соглашения с Ираном не будет до "безоговорочной капитуляции"
Дональд Трамп заявил, что с Ираном не будет никакого соглашения, кроме безусловной капитуляции. Он отметил, что хочет довести это до конца, а также участвовать в назначении преемника Верховного лидера Ирана.
Американский лидер Дональд Трамп на своей платформе Truth Social определил условие прекращения ударов США по Ирану, а именно - безусловная капитуляция, передает УНН.
С Ираном не будет никакого соглашения, кроме безусловной капитуляции!
Президент США пока отказался назвать сроки прекращения военных действий с режимом, заявив журналу Time в интервью, опубликованном поздно вечером, что, по его мнению, цели администрации могут быть достигнуты в течение четырех-пяти недель, но он "не имеет ограничений по времени ни на что" и хочет "довести это до конца".
"После этого и избрания великого и приемлемого лидера(ов), мы и многие наши замечательные и очень смелые союзники и партнеры будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран с грани уничтожения, сделав его экономически больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде", – написал он в пятницу. "Иран будет иметь великое будущее. "Сделайте Иран снова великим (MIGA!)".
Трамп заявил, что хочет "участвовать в назначении" преемника Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который вместе с рядом других руководителей Ирана был убит в субботу.
