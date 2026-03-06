Трамп заявил, что никакого соглашения с Ираном не будет до "безоговорочной капитуляции"

$43.810.09
13:05 • 6530 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
12:50 • 14993 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
12:20 • 10508 просмотра
Правительство занялось вопросом повышения цен на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
11:26 • 14814 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
10:48 • 15598 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
09:57 • 16889 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
09:32 • 17779 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
09:22 • 15707 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
6 марта, 07:00 • 14085 просмотра
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
5 марта, 23:07 • 21314 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Популярные новости
Иран заявил об уничтожении американского истребителя F-15E и масштабном ракетном обстреле6 марта, 04:50 • 24043 просмотра
Еврокомиссия предлагает изменить правила расширения для ускоренного вступления Украины6 марта, 06:05 • 8174 просмотра
В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег"09:52 • 12964 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий09:52 • 21464 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу11:16 • 12685 просмотра
публикации
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене13:09 • 6188 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране12:50 • 14986 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу11:16 • 12704 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий09:52 • 21484 просмотра
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41 • 42813 просмотра
УНН Lite
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 23498 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 20718 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 22859 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 44054 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 50334 просмотра
Трамп заявил, что никакого соглашения с Ираном не будет до "безоговорочной капитуляции"

Киев • УНН

 • 344 просмотра

Дональд Трамп заявил, что с Ираном не будет никакого соглашения, кроме безусловной капитуляции. Он отметил, что хочет довести это до конца, а также участвовать в назначении преемника Верховного лидера Ирана.

Трамп заявил, что никакого соглашения с Ираном не будет до "безоговорочной капитуляции"

Американский лидер Дональд Трамп на своей платформе Truth Social определил условие прекращения ударов США по Ирану, а именно - безусловная капитуляция, передает УНН.

С Ираном не будет никакого соглашения, кроме безусловной капитуляции! 

- написал Трамп.

Подробности

Президент США пока отказался назвать сроки прекращения военных действий с режимом, заявив журналу Time в интервью, опубликованном поздно вечером, что, по его мнению, цели администрации могут быть достигнуты в течение четырех-пяти недель, но он "не имеет ограничений по времени ни на что" и хочет "довести это до конца".

США прогнозировали, что операция против Ирана продлится 4-5 недель, но есть потенциал для ее продолжения - Трамп02.03.26, 19:14 • 14868 просмотров

"После этого и избрания великого и приемлемого лидера(ов), мы и многие наши замечательные и очень смелые союзники и партнеры будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран с грани уничтожения, сделав его экономически больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде", – написал он в пятницу. "Иран будет иметь великое будущее. "Сделайте Иран снова великим (MIGA!)".

Трамп заявил, что хочет "участвовать в назначении" преемника Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который вместе с рядом других руководителей Ирана был убит в субботу.

Трамп хочет быть "вовлеченным в назначение" следующего лидера Ирана, а сына Хаменеи называет "неприемлемым"05.03.26, 19:09 • 6892 просмотра

Антонина Туманова

Новости Мира
Социальная сеть
Столкновения
Truth Social
Али Хаменеи
Time (журнал)
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран