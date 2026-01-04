Силы обороны обезвредили 39 вражеских БпЛА во время ночных воздушных атак на Украину
Киев • УНН
Ночью 4 января 2026 года российские оккупанты атаковали Украину 52 ударными беспилотниками. Силы обороны сбили или подавили 39 вражеских целей, включая около 40 «шахедов».
В ночь на 4 января 2026 года российские оккупационные войска атаковали Украину 52 ударными беспилотниками типов Shahed, "Гербера" и дронами других моделей. По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 08:00 подразделениям ПВО удалось сбить или подавить средствами РЭБ 39 вражеских целей, пишет УНН.
Подробности
Пуски осуществлялись из районов Орла, Брянска, Курска (РФ) и из оккупированного Донецка. Около 40 единиц из общего количества составили дроны-камикадзе типа "шахед". Основной удар был направлен на северные и восточные регионы страны.
В результате атаки зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на 9 различных локациях, также сообщается о падении обломков на одной локации. Отбивали воздушное нападение зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, авиация и подразделения беспилотных систем.
По состоянию на утро боевая работа продолжается, поскольку в воздушном пространстве еще остается несколько вражеских беспилотников. Граждан призывают оставаться в укрытиях до завершения тревоги.
Оперативная ситуация на фронте: в течение суток зафиксировано 211 боевых столкновений - Генштаб04.01.26, 08:23 • 240 просмотров