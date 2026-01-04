$42.170.00
18082 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
Силы обороны обезвредили 39 вражеских БпЛА во время ночных воздушных атак на Украину

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Ночью 4 января 2026 года российские оккупанты атаковали Украину 52 ударными беспилотниками. Силы обороны сбили или подавили 39 вражеских целей, включая около 40 «шахедов».

Силы обороны обезвредили 39 вражеских БпЛА во время ночных воздушных атак на Украину

В ночь на 4 января 2026 года российские оккупационные войска атаковали Украину 52 ударными беспилотниками типов Shahed, "Гербера" и дронами других моделей. По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 08:00 подразделениям ПВО удалось сбить или подавить средствами РЭБ 39 вражеских целей, пишет УНН.

Подробности

Пуски осуществлялись из районов Орла, Брянска, Курска (РФ) и из оккупированного Донецка. Около 40 единиц из общего количества составили дроны-камикадзе типа "шахед". Основной удар был направлен на северные и восточные регионы страны.

В результате атаки зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на 9 различных локациях, также сообщается о падении обломков на одной локации. Отбивали воздушное нападение зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, авиация и подразделения беспилотных систем.

По состоянию на утро боевая работа продолжается, поскольку в воздушном пространстве еще остается несколько вражеских беспилотников. Граждан призывают оставаться в укрытиях до завершения тревоги. 

Оперативная ситуация на фронте: в течение суток зафиксировано 211 боевых столкновений - Генштаб04.01.26, 08:23 • 240 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Воздушная тревога
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Украина
Донецк