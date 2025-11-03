$42.080.01
48.980.00
ukenru
15:27 • 60 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
14:53 • 2658 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
14:21 • 7174 просмотра
Что будет с помощью Украине от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
14:12 • 13872 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова
13:44 • 11900 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
13:00 • 13155 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 27288 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 32609 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
3 ноября, 08:34 • 29498 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
3 ноября, 08:09 • 25176 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Президент региона Валенсия в Испании Карлос Масон подал в отставку из-за провала в реагировании на смертельные наводнения

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Карлос Масон, президент испанского региона Валенсия, подал в отставку после общественного возмущения из-за катастрофических последствий наводнения 2024 года, которое унесло 229 жизней. Общественные протесты и политическое давление вынудили лидера Народной партии покинуть пост.

Президент региона Валенсия в Испании Карлос Масон подал в отставку из-за провала в реагировании на смертельные наводнения

Президент испанского региона Валенсия Карлос Масон объявил об отставке после года общественного возмущения из-за катастрофических последствий наводнения 2024 года, которое унесло жизни 229 человек. Общественные протесты и политическое давление вынудили лидера Народной партии покинуть пост, несмотря на его длительные попытки удержать власть. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Решение Масона стало ответом на все усиливающееся давление со стороны общественности, которая не простила чиновнику запоздалую реакцию на одну из самых трагических природных катастроф в истории Валенсии.

Во время наводнения, обрушившегося на регион более года назад, Масон провел три часа за обедом с журналистом, пока жители тонули в своих домах и автомобилях. Этот факт, раскрытый в расследованиях местных СМИ, стал символом халатности властей.

Испания проведет "секретный и закрытый" саммит "коалиции желающих" - СМИ31.10.25, 12:48 • 3347 просмотров

Протесты под лозунгом "Грязь на наших руках, кровь на его" охватили десятки городов региона. Опросы показали, что три четверти жителей Валенсии требовали его немедленной отставки.

Я больше не могу 

– эмоционально заявил Масон, когда объявлял, что уходит в отставку.

Он также раскритиковал центральное правительство Испании за, по его мнению, "неэффективную поддержку во время кризиса", но не уточнил, планирует ли назначить досрочные выборы или оставить депутатский мандат.

Несмотря на давление, Масон ранее оправдывался, что правительство не имело средств, чтобы предотвратить рекордные ливни, и утверждал, что был на связи со спасательными службами даже во время упомянутого обеда.

Общественный гнев усилился после того, как стало известно, что система экстренных оповещений не предупредила жителей до позднего вечера, когда большинство жертв уже погибло.

Кульминацией общественного осуждения стало поминальное мероприятие в годовщину трагедии: по прибытии Масона присутствующие скандировали "убийца", "трус", "тебе место в тюрьме". Тогда же он признал, что "некоторые вещи должны были бы работать лучше".

Испания признала вину конкистадоров за преступления против коренного населения Мексики01.11.25, 11:20 • 3909 просмотров

Степан Гафтко

