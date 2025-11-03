Президент региона Валенсия в Испании Карлос Масон подал в отставку из-за провала в реагировании на смертельные наводнения

Президент испанского региона Валенсия Карлос Масон объявил об отставке после года общественного возмущения из-за катастрофических последствий наводнения 2024 года, которое унесло жизни 229 человек. Общественные протесты и политическое давление вынудили лидера Народной партии покинуть пост, несмотря на его длительные попытки удержать власть. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Решение Масона стало ответом на все усиливающееся давление со стороны общественности, которая не простила чиновнику запоздалую реакцию на одну из самых трагических природных катастроф в истории Валенсии.

Во время наводнения, обрушившегося на регион более года назад, Масон провел три часа за обедом с журналистом, пока жители тонули в своих домах и автомобилях. Этот факт, раскрытый в расследованиях местных СМИ, стал символом халатности властей.

Испания проведет "секретный и закрытый" саммит "коалиции желающих" - СМИ

Протесты под лозунгом "Грязь на наших руках, кровь на его" охватили десятки городов региона. Опросы показали, что три четверти жителей Валенсии требовали его немедленной отставки.

Я больше не могу – эмоционально заявил Масон, когда объявлял, что уходит в отставку.

Он также раскритиковал центральное правительство Испании за, по его мнению, "неэффективную поддержку во время кризиса", но не уточнил, планирует ли назначить досрочные выборы или оставить депутатский мандат.

Несмотря на давление, Масон ранее оправдывался, что правительство не имело средств, чтобы предотвратить рекордные ливни, и утверждал, что был на связи со спасательными службами даже во время упомянутого обеда.

Общественный гнев усилился после того, как стало известно, что система экстренных оповещений не предупредила жителей до позднего вечера, когда большинство жертв уже погибло.

Кульминацией общественного осуждения стало поминальное мероприятие в годовщину трагедии: по прибытии Масона присутствующие скандировали "убийца", "трус", "тебе место в тюрьме". Тогда же он признал, что "некоторые вещи должны были бы работать лучше".

Испания признала вину конкистадоров за преступления против коренного населения Мексики