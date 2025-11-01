Испания признала вину конкистадоров за преступления против коренного населения Мексики

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что его страна признает страдания и несправедливость, которые принесли коренным народам Мексики конкистадоры. Это первый случай, когда испанский чиновник выразил раскаяние по поводу действий завоевателей.