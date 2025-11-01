$42.080.01
Испания признала вину конкистадоров за преступления против коренного населения Мексики

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что его страна признает страдания и несправедливость, которые принесли коренным народам Мексики конкистадоры. Это первый случай, когда испанский чиновник выразил раскаяние по поводу действий завоевателей.

Испания признала вину конкистадоров за преступления против коренного населения Мексики

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что его страна "признает страдания и несправедливость, которые принесли коренным народам Мексики конкистадоры. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что его страна признает преступления, совершенные испанскими конкистадорами в Мексике около 500 лет назад

- говорится в сообщении.

Испанский чиновник выступил на открытии выставки искусства коренных мексиканских общин в Мадриде, где заявил: "Была несправедливость, и это просто правильно и справедливо признать и осудить это. Это часть нашей общей истории. Мы не можем ни отрицать этого, ни забывать".

Выставка была организована при содействии президента Мексики Клаудии Шейнбаум. Она отметила, что Альбарес стал первым испанским чиновником, который выразил раскаяние и сожаление по поводу действий испанских завоевателей на американском континенте.

Просила ли Мексика Испанию извиниться раньше

В 2019 году тогдашний президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо испанскому королю с требованием извинений за злоупотребления, совершенные во время испанского завоевания Мексики 1519–1521 годов и в течение трех последующих веков колониального господства.

Тогда МИД Испании отклонил этот запрос, что вызвало напряжение в отношениях между двумя странами.

Король Испании Фелипе VI публично не ответил на письмо Обрадора, а испанское правительство защищало "общую историю" двух народов и отвергло идею извинений.

Вскоре после прибытия Христофора Колумба в Америку испанские конкистадоры совершили жестокие действия во время завоевания и колонизации территории, ныне являющейся Мексикой.

Благодаря своему превосходству в вооружении они были почти непобедимы в боях против ацтеков, а болезни, которые они занесли, уничтожили сотни тысяч представителей коренного населения.

Основной целью испанских колонизаторов было получение золота, других ресурсов и власти в Новом Свете. Доколумбова культура была подавлена — храмы заменялись церквями.

