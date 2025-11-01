$42.080.01
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Іспанія визнала провину конкістадорів за злочини проти корінного населення Мексики

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 332 перегляди

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що його країна визнає страждання та несправедливість, які принесли корінним народам Мексики конкістадори. Це перший випадок, коли іспанський урядовець висловив каяття щодо дій завойовників.

Іспанія визнала провину конкістадорів за злочини проти корінного населення Мексики

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що його країна "визнає страждання та несправедливість, які принесли корінним народам Мексики конкістадори. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що його країна визнає злочини, скоєні іспанськими конкістадорами у Мексиці близько 500 років тому

- йдеться у повідомленні.

Іспанський урядовець виступив на відкритті виставки мистецтва корінних мексиканських спільнот у Мадриді, де заявив: "Була несправедливість, і це просто правильно та справедливо визнати та засудити це. Це частина нашої спільної історії. Ми не можемо ані заперечувати цього, ані забувати".

Виставку було організовано за сприяння президентки Мексики Клаудії Шейнбаум. Вона відзначила, що Альбарес став першим іспанським урядовцем, який висловив каяття та жаль щодо дій іспанських завойовників на американському континенті.

Чи просила Мексика Іспанію вибачитися раніше

У 2019 році тодішній президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор надіслав листа іспанському королю з вимогою вибачень за зловживання, скоєні під час іспанського завоювання Мексики 1519–1521 років і протягом трьох наступних століть колоніального панування.

Тоді МЗС Іспанії відхилило цей запит, що спричинило напруження у відносинах між двома країнами.

Король Іспанії Феліпе VI публічно не відповів на лист Обрадора, а іспанський уряд захищав "спільну історію" двох народів і відкинув ідею вибачень.

Невдовзі після прибуття Христофора Колумба до Америки іспанські конкістадори вчинили жорстокі дії під час завоювання й колонізації території, що нині є Мексикою.

Завдяки своїй перевазі в озброєнні вони були майже непереможними у боях проти ацтеків, а хвороби, які вони занесли, знищили сотні тисяч представників корінного населення.

Основною метою іспанських колонізаторів було здобуття золота, інших ресурсів і влади у Новому Світі. Доколумбова культура була придушена — храми замінювалися церквами.

Ольга Розгон

