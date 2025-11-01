Іспанія визнала провину конкістадорів за злочини проти корінного населення Мексики

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що його країна визнає страждання та несправедливість, які принесли корінним народам Мексики конкістадори. Це перший випадок, коли іспанський урядовець висловив каяття щодо дій завойовників.