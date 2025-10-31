У Південній Іспанії зафіксували рідкісну іберійську рись з білою шерстю

Фото: Анхель Ідальго Instagram angeliyo_o

У гірських хребтах Хаена на півдні Іспанії фотограф-аматор Анхель Ідальго зафіксував у дикій природі іберійську рись з лейцизмом – рідкісною генетичною аномалією, що спричиняє часткову або повну відсутність пігментації шкіри. Цей випадок підтверджує успіх програм з відновлення популяції Lynx pardinus, яка з 2011 року, коли вид був на межі зникнення, почала поновлюватися на Піренейському півострові. Про це повідомляє Еuro News, пише УНН.

Деталі

За словами Ідальго, тварина була зафіксована без нашийника для стеження, що підтверджує її перебування у дикій природі.

Білий привид середземноморського лісу – описав фотограф свій кадр.

У Чорнобильській зоні на міні підірвався кінь Пржевальського, занесений до Червоної книги

За даними Міністерства екологічного переходу Іспанії, у 2023 році чисельність іберійських рисей перевищила 2000 особин, поширених по Іспанії та Португалії. Вони населяють Сьєрра-Морена, гори Толедо, іспано-португальський басейн річок Гвадіана та Доньяна, а також райони повторного введення, такі як Сьєрра-Палентина – місця, де кілька років тому існування виду було немислимим.

Попри успіхи, іберійська рись залишається вразливим видом за оцінкою Міжнародного союзу охорони природи, а випадок із білою особиною став важливим сигналом про ефективність зусиль щодо збереження цього унікального представника середземноморської фауни.

У Чорнобилі помітили собак із блакитною шерстю: вчені шукають пояснення дивному феномену