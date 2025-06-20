У Чорнобильській зоні на міні підірвався кінь Пржевальського, занесений до Червоної книги

У Чорнобильській зоні на російській міні підірвався кінь Пржевальського. Його тіло було виявлене на одному з покинутих лісових маршрутів, пише УНН з посиланням на ДПСУ.

Деталі

У зоні відчуження ЧАЕС зафіксовано трагічний випадок – на вибуховому пристрої, залишеному внаслідок російської окупації, підірвався кінь Пржевальського. Вибух акустично задокументували прикордонники неподалік державного кордону. Понівечене тіло тварини було виявлено біля одного з покинутих лісових маршрутів, де раніше були позиції російських окупаційних військ - говориться у повідомленні.

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Держприкордонслужба зазначила, що цей трагічний випадок підтверджує довготривалі наслідки військової агресії росії проти України.

Навіть після відступу російських військ смертельна небезпека залишається, загрожуючи не лише диким тваринам, а й людям - повідомили прикордонники.

Довідково

Кінь Пржевальського – зникаючий вид, занесений до Червоної книги. Його акліматизація в Чорнобильській зоні вважається великим успіхом природо охоронців. Ці тварини добре адаптувалися до умов напівдикої природи та стали символом екологічного відновлення території, що постраждала від аварії на ЧАЕС.

Війна не минає безслідно. Територія Чорнобильської зони наразі закрита для відвідування. Вона й надалі несе небезпеку і не лише радіаційну - зазначили в Держприкордонслужбі.

Доповнення

Повномасштабне вторгнення росії в Україну негативно впливає на навколишнє середовище. Обстріли лісів, морських екосистем, промислових об'єктів провокують широкомасштабну та катастрофічну шкоду з якою українцям доведеться боротися роками.