В Чернобыльской зоне на мине подорвалась лошадь Пржевальского, занесенная в Красную книгу

В Чернобыльской зоне на российской мине подорвалась лошадь Пржевальского. Ее тело было обнаружено на одном из заброшенных лесных маршрутов, пишет УНН со ссылкой на ГПСУ.

Детали

В зоне отчуждения ЧАЭС зафиксирован трагический случай – на взрывном устройстве, оставленном в результате российской оккупации, подорвалась лошадь Пржевальского. Взрыв акустически задокументировали пограничники недалеко от государственной границы. Изуродованное тело животного было обнаружено у одного из заброшенных лесных маршрутов, где ранее были позиции российских оккупационных войск - говорится в сообщении.

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Госпогранслужба отметила, что этот трагический случай подтверждает долговременные последствия военной агрессии России против Украины.

Даже после отступления российских войск смертельная опасность остается, угрожая не только диким животным, но и людям - сообщили пограничники.

Справочно

Лошадь Пржевальского – исчезающий вид, занесенный в Красную книгу. Ее акклиматизация в Чернобыльской зоне считается большим успехом природоохранников. Эти животные хорошо адаптировались к условиям полудикой природы и стали символом экологического восстановления территории, пострадавшей от аварии на ЧАЭС.

Война не проходит бесследно. Территория Чернобыльской зоны сейчас закрыта для посещения. Она и в дальнейшем несет опасность и не только радиационную - отметили в Госпогранслужбе.

Дополнение

Полномасштабное вторжение России в Украину негативно влияет на окружающую среду. Обстрелы лесов, морских экосистем, промышленных объектов провоцируют широкомасштабный и катастрофический ущерб, с которым украинцам придется бороться годами.