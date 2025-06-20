В Чернобыльской зоне на мине подорвалась лошадь Пржевальского, занесенная в Красную книгу
Киев • УНН
На мине, оставленной российскими войсками, подорвалась лошадь Пржевальского в Чернобыльской зоне. Этот трагический случай подтверждает долговременные последствия российской агрессии для дикой природы. Даже после отступления российских войск смертельная опасность остается, угрожая не только диким животным, но и людям.
В Чернобыльской зоне на российской мине подорвалась лошадь Пржевальского. Ее тело было обнаружено на одном из заброшенных лесных маршрутов, пишет УНН со ссылкой на ГПСУ.
Детали
В зоне отчуждения ЧАЭС зафиксирован трагический случай – на взрывном устройстве, оставленном в результате российской оккупации, подорвалась лошадь Пржевальского. Взрыв акустически задокументировали пограничники недалеко от государственной границы. Изуродованное тело животного было обнаружено у одного из заброшенных лесных маршрутов, где ранее были позиции российских оккупационных войск
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Госпогранслужба отметила, что этот трагический случай подтверждает долговременные последствия военной агрессии России против Украины.
Даже после отступления российских войск смертельная опасность остается, угрожая не только диким животным, но и людям
Справочно
Лошадь Пржевальского – исчезающий вид, занесенный в Красную книгу. Ее акклиматизация в Чернобыльской зоне считается большим успехом природоохранников. Эти животные хорошо адаптировались к условиям полудикой природы и стали символом экологического восстановления территории, пострадавшей от аварии на ЧАЭС.
Война не проходит бесследно. Территория Чернобыльской зоны сейчас закрыта для посещения. Она и в дальнейшем несет опасность и не только радиационную
Дополнение
Полномасштабное вторжение России в Украину негативно влияет на окружающую среду. Обстрелы лесов, морских экосистем, промышленных объектов провоцируют широкомасштабный и катастрофический ущерб, с которым украинцам придется бороться годами.