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В Чернобыльской зоне на мине подорвалась лошадь Пржевальского, занесенная в Красную книгу

Киев • УНН

 • 158 просмотра

На мине, оставленной российскими войсками, подорвалась лошадь Пржевальского в Чернобыльской зоне. Этот трагический случай подтверждает долговременные последствия российской агрессии для дикой природы. Даже после отступления российских войск смертельная опасность остается, угрожая не только диким животным, но и людям.

В Чернобыльской зоне на мине подорвалась лошадь Пржевальского, занесенная в Красную книгу

В Чернобыльской зоне на российской мине подорвалась лошадь Пржевальского. Ее тело было обнаружено на одном из заброшенных лесных маршрутов, пишет УНН со ссылкой на ГПСУ.

Детали

В зоне отчуждения ЧАЭС зафиксирован трагический случай – на взрывном устройстве, оставленном в результате российской оккупации, подорвалась лошадь Пржевальского. Взрыв акустически задокументировали пограничники недалеко от государственной границы. Изуродованное тело животного было обнаружено у одного из заброшенных лесных маршрутов, где ранее были позиции российских оккупационных войск

- говорится в сообщении.

Внимание, фото 18+!!!

Госпогранслужба отметила, что этот трагический случай подтверждает долговременные последствия военной агрессии России против Украины.

Даже после отступления российских войск смертельная опасность остается, угрожая не только диким животным, но и людям

- сообщили пограничники.

Справочно

Лошадь Пржевальского – исчезающий вид, занесенный в Красную книгу. Ее акклиматизация в Чернобыльской зоне считается большим успехом природоохранников. Эти животные хорошо адаптировались к условиям полудикой природы и стали символом экологического восстановления территории, пострадавшей от аварии на ЧАЭС.

Война не проходит бесследно. Территория Чернобыльской зоны сейчас закрыта для посещения. Она и в дальнейшем несет опасность и не только радиационную

- отметили в Госпогранслужбе.

Дополнение

Полномасштабное вторжение России в Украину негативно влияет на окружающую среду. Обстрелы лесов, морских экосистем, промышленных объектов провоцируют широкомасштабный и катастрофический ущерб, с которым украинцам придется бороться годами.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоВойнаПроисшествия
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